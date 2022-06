В Юрмале выступят легенды нью-джаза Club Des Belugas

20 августа, в рамках фестиваля The best of "Summertime — приглашает Инесса Галанте", в "Дзинтари" выступит легендарный нью-джаз коллектив из Германии Club Des Belugas. Группа также представит в Юрмале свою новую вокалистку — звезду мировой джазовой сцены Анну Лука.

Музыку Club Des Belugas можно узнать с первых нот. Большинство слышало ее в рекламных роликах Samsung, LG, BMW, Mercedes-Benz, Martini, Victoria Secret и свыше десятка других известных брендов, а композиции группы вошли в более полутысячи различных сборников.

Джаз, фанк, соул, бразильские ритмы, лаунж и босса-нова — лишь часть музыкального репертуара "белуг". Их концерты собирают аншлаги по всему миру, и теперь они возвращаются в Юрмалу. Гостей "Дзинтари" ждет не только концертная программа, но и знакомство с новой "жемчужиной" группы — шведской певицей Анной Лука, которая известна проникновенным вокалом и элегантной манерой исполнения.

Club des Belugas — один из ведущих европейских музыкальных коллективов, исполняющих нью-джаз. Основанный в 2002 году главными участниками Максим Иллион Китти Зе Билл, м спустя всего год после этого завоевавший своими композициями первые строчки европейских чартов. На сегодняшний день группа имеет в своем активе двенадцать студийных альбомов, более двадцати синглов и две номинации престижного Spanish Jazz Awards.

"Во время первого выступления на фестивале эти артисты вызвали настоящий ажиотаж, поэтому мы вновь пригласили их в Юрмалу. Немецко-шведская певица Анна Лука — воздушная, элегантная, обладающая совершенно неповторимым вокалом. Ее выступления затрагивают самые тонкие струны души! Что тут еще сказать? Club Des Belugas выступают на лучших концертных площадках мира, как и все музыканты, которые приедут к нам, и нам очень повезло иметь возможность сотрудничать сними", — рассказала визионер фестиваля Инесса Галанте.

Напомним, что каждый год фестиваль "Summertime — приглашает Инесса Галанте" собирает на сцене концертного зала "Дзинтари" лучших музыкантов. Вечерний концерт Club Des Belugas, который начнется в 20:00, продолжит тему любви, которой посвящен фестиваль, и подарит зрителям великолепное настроение.