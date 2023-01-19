Важны ли котики, когда вокруг война? На фестивале Artdocfest/Riga покажут оскароносную выборку

2-9 марта в кинотеатре Splendid palace и музее современного искусства Zuzeum пройдут показы и мероприятия Международного фестиваля документального кино Artdocfest/Riga. Зрители cмогут увидеть фильмы из четырех программ, в их числе номинанты европейского и американского "Оскара", участники главных кинофестивалей мира и документальный арт-хаус со всех континентов.

"Родившийся три года назад Международный фестиваль документального кино Artdocfest/Riga нельзя считать клоном уничтоженного в России фестиваля Artdocfest. Это абсолютно самостоятельное кинособытие, впрочем, перенявшее на себя и название бренда, и наработанный за 17 лет авторитет в мировой документалистике, - считает президент фестиваля режиссер Виталий Манский. - При этом рижское событие ориентируется на индустриальные и зрительские интересы своей новой локации".

В кинотеатр Splendid palace в эти дни съедутся кинематографисты со всего мира. По традиции, зрители и международное жюри увидят две основных конкурсных программы — "Artdocfest Open" и возникшая уже в Латвии "Балтийский фокус" с картинами, имеющими отношение к странам Балтийского моря. Так сложилось, что именно в этом регионе находятся самые авторитетные и яркие школы документального кино мира. Это взгляд из Балтии на мир со всеми его конфликтами, надеждами, победами и поражениями. Например, в программе "Балтийский фокус" есть эстонская картина, снятая в Японии — несколько лет съемок жизни одного парка в Токио.

"По сути, у нас получились олимпийские игры документального кино, - утверждает Виталий Манский. - Ведь в нашу программу входят победители и номинанты европейского "Оскара", основного "Оскара", мировых фестивалей высшей категории".



Фильмом открытия станет картина, номинированная на европейский и американский "Оскар", призер нескольких международных фестивалей, картина датского режиссера Симона Вильмонта "Дом из осколков", снятая в Украине до 24 февраля. Очень личностное и глубокое проникновение в судьбу детей, изъятых из неблагополучных семей на востоке Украины — в Лисичанске, который сейчас находится под российской оккупацией. Сегодня тот детдом эвакуирован вглубь страны. Режиссер продолжает следить за судьбой детей и помогать им.

Фильм из Дании снятый в копродукции с Финляндией, Норвегией и Украиной, заявлен сразу в двух конкурсах. В свое время Вильмонт уже получал Гран-при фестиваля — за другой фильм "Лай собак вдалеке" снятый на востоке Украины, про бабушку и внука, живущих у линии соприкосновения в условиях постоянных обстрелов. Впоследствии Симон организовал эвакуацию этой семьи. Этот фильм будет показан в специальной программе "Война до Войны", где представлены самые яркие документы о восьми годах войны в Украине предшествующие 24 февраля 2022 года.

Другой номинант европейского "Оскара" - картина "Ангелы Синджара" польского режиссера Ханны Полак, в свое время бывшей номинантом американского "Оскара" и "Эмми". Щемящая душу история выжившей после нападения ИГИЛ женщины-езидки, которая обещает умирающему отцу найти угнанных в рабство сестер. Другая картина Ханны "Человек рожден для лучшего" получила несколько лет назад Гран-при Artdocfest — это 12-летние наблюдения за жизнью обитательницы подмосковной свалки, чья судьба в итоге изменилась к лучшему.

"Эти картины совершенно созвучны с актуальными событиями, в которых мы оказались. При этом в каждой мы становимся свидетелями очень личностного восприятия, погружения в отдельные судьбы, - подчеркивает Манский. - В нашем фестивале всегда на первом месте — авторское начало, мощное художественное высказывание. Сперва — art, потом — doc, затем — fest. Третья составляющая — фестиваль — тоже невероятно важна. Это возможность посмотреть кино на большом экране, а потом обсудить с другими зрителями и авторами".

В "Балтийском фокусе" примут участие и три картины латвийских режиссеров. О них мы расскажем отдельно и подробнее.

Традиционная программа Artdocfest получила расширение Open. Это значит, что конкурс не будет привязан к русской повестке. При этом в программу включены три российских фильма от живущих в России авторов. На родине они запрещены к показу.

Это картина "Манифест" о взращивании жестокости в путинском поколении. Прошлой осенью она получила приз главного мирового фестиваля документального кино амстердамского IDFA. Режиссер фильма представляется под псевдонимом, чтобы избежать непредсказуемых для себя последствий.

Второй фильм молодого автора "Срок годности" снят скрытой камерой возле пункта сдачи вторсырья — клуб обездоленных людей, поддерживающих нищенское существование походами по помойкам. Из общения становится ясно, что большинство из них образованные и неглупые люди, которые оказались в непереносимой жизненной ситуации.

Есть несколько картин, созданных русскоговорящими авторами в разных странах мира, и запрещенных к показу в России. Так же в конкурсе Artdocfest Open будет фильм "Выход" - создана режиссером Максимом Арбугаевым в копродукции с США. Фильм об ученом, который в одиночестве наблюдает за миграцией морских котиков на северном полуострове. Этот фильм включен в шот-лист американской премии "Оскар", а премьера прошла на последнем Берлинском кинофестивале. "В любой другой год наш фестиваль не раздумывал бы, брать или нет. А тут сегодня задумались: правомерно ли русскому художнику рассказывать о морских котиках, пусть высоким кинематографическим стилем, когда Россия ведет агрессивную войну по сути со всем миром? - признался Манский.- Но фильм снимался до войны. Тема экологии никуда не исчезает".

Важная оговорка: в прошлом году в регламент фестиваля внесено изменение. Фильмы, снятые при участии российских государственных или аффилированных с российским государством структур, к участию не допускаются.

Фестиваль закроет картина "Восточный фронт", снятая самим Виталием Манским в соавторстве с молодым украинским режиссером Евгением Титаренко, который еще в 2014 года отправился добровольцем в медицинском батальоне на Донбассе, где параллельно снял фильм "Война ради мира". А 24 февраля 2022 года Евгений снова ушел на фронт, где продолжил снимать. Подробнее про этот фильм портал Delfi расскажет позже.

Билеты на часть фильмов — уже в продаже кинотеатра Splendid Palace.