На странице UNDER Festival в соцсети Facebook стартовала серия трансляций выступлений участников рижского фестиваля. Среди первых артистов, сыгравших диджейские сеты онлайн, стали Ксения Камиказа, Богдан Таран и VZ.

"Сейчас артисты переживают не самые простые времена, и мы подумали, что объединить диджеев и промо-группы в одном стриме может быть хорошей идеей. Это поможет артистам не потерять связь с публикой, а публике продолжать слушать музыку любимых диджеев", – говорят о проекте организаторы фестиваля.

Запланировано, что в стримах примет участие более 30 артистов из разных стран. Трансляции будут проходить в течение апреля, по средам, пятницам и субботам с 20:00 до 23:00. Помимо упомянутых диджеев, уже можно посмотреть и послушать сеты Keyser из России, Paap из Эстонии и Oaksmith из Латвии. Ближайшая трансляция состоится 8 апреля в 20:00. Следить за информацией и обновлениями можно здесь.

Рижский фестиваль электронной музыки UNDER в этом году должен состояться в четвертый раз. Он запланирован на 21-23 мая 2020 года, но может быть перенесен в зависимости от мер по борьбе с распространением коронавируса Covid-19.