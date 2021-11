Весной будущего года с программой My Songs в Риге выступит Стинг

Выдающийся музыкант и бывший член The Police, британец Стинг, 5 марта 2022 года выступит в Arena Riga с последним альбомом The Bridge и концертной программой My Songs.

В качестве специального гостя на концерте выступит сын Стинга, басист Джо Самнер.

Стинг с нетерпением ждет момента, когда снова сможет отправиться в концертный тур и сыграть свою концертную программу My Songs и композиции с нового альбома The Bridge. В период пандемии он записал свой пятнадцатый студийный альбом, который, по словам артиста, помог сохранить ему стойкость в это непростое время. Альбом выйдет 19 ноября. Это будет размышление о личных потерях, изоляции, проблемах и социально-политической нестабильности.

За свою сольную карьеру Стинг получил 17 премий "Грэмми", две премии Brit Awards, "Золотой глобус" и "Эмми", четыре "Оскара" и многие другие. Музыкант продал более 100 миллионов копий альбомов как в составе группы The Police, так и сольных.

Билеты поступят в продажу 12 ноября в 10.00 в кассах Biļešu Serviss. Ранняя продажа билетов для членов концертного клуба FBI и фестиваля Positivus начнется 10 ноября в 10.00. Доступ к предварительной продаже можно получить введя промокод, который будет отправлен на электронную почту зарегистрированным пользователям.

Организаторы концерта SIA BDG Concerts продают "безопасные билеты" и гарантируют, что в случае отмены или переноса концерта покупатель сможет вернуть деньги в течение двух недель после подачи заявки. "Безопасный билет" дополнительно гарантирует, что деньги за отмененные или перенесенные концерты будут возвращены в гораздо более короткие сроки, чем этого требуют национальные правилами.