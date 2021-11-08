Весной будущего года с программой My Songs в Риге выступит Стинг
Foto: DELFI

Выдающийся музыкант и бывший член The Police, британец Стинг, 5 марта 2022 года выступит в Arena Riga с последним альбомом The Bridge и концертной программой My Songs.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В качестве специального гостя на концерте выступит сын Стинга, басист Джо Самнер.

Стинг с нетерпением ждет момента, когда снова сможет отправиться в концертный тур и сыграть свою концертную программу My Songs и композиции с нового альбома The Bridge. В период пандемии он записал свой пятнадцатый студийный альбом, который, по словам артиста, помог сохранить ему стойкость в это непростое время. Альбом выйдет 19 ноября. Это будет размышление о личных потерях, изоляции, проблемах и социально-политической нестабильности.

За свою сольную карьеру Стинг получил 17 премий "Грэмми", две премии Brit Awards, "Золотой глобус" и "Эмми", четыре "Оскара" и многие другие. Музыкант продал более 100 миллионов копий альбомов как в составе группы The Police, так и сольных.

Билеты поступят в продажу 12 ноября в 10.00 в кассах Biļešu Serviss. Ранняя продажа билетов для членов концертного клуба FBI и фестиваля Positivus начнется 10 ноября в 10.00. Доступ к предварительной продаже можно получить введя промокод, который будет отправлен на электронную почту зарегистрированным пользователям.

Организаторы концерта SIA BDG Concerts продают "безопасные билеты" и гарантируют, что в случае отмены или переноса концерта покупатель сможет вернуть деньги в течение двух недель после подачи заявки. "Безопасный билет" дополнительно гарантирует, что деньги за отмененные или перенесенные концерты будут возвращены в гораздо более короткие сроки, чем этого требуют национальные правилами.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии (1) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим