Весной в Риге выступит британский дуэт Hurts

25-ого марта в Arēna Rīga в рамках тура в поддержку альбома Faith, который выйдет 4 сентября, выступит британский дуэт Hurts.

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Дуэт Hurts был основан в 2009 году в Манчестере вокалистом Тео Хатчкрафтом и мульти-инструменталистом Адамом Андерсоном. Известность к ним пришла сразу же с дебютным альбомом Happiness в 2010 году, шесть синглов из которого попали в верхние строчки европейских хит-парадов. С последующими альбомами Exile (2013), Surrender (2015) и Desire (2017) группа продолжила укреплять свои позиции на поп-Олимпе.

Продажа билетов начнется 7 августа в 11.00 утра в сети Biļešu serviss.