Весной в Риге выступят рок-н-ролльные "циркачи" Palaye Royale

2 марта в Риге в концертном зале Palladium выступит популярная американская рок-группа Palaye Royale, основанная тремя братьями-музыкантами.

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Американский коллектив с канадскими корнями был основан в Лас-Вегасе в 2008 году братьями Ремингтоном Лейтом, Себастианом Данцигом и Эмерсоном Барреттом. Группа была сформирована под названием Kropp Circle, но позже, летом 2011 года, название было изменено на Palaye Royale - так назывался танцевальный зал, где познакомились дедушка и бабушка музыкантов.

Palaye Royale быстро стала группой, которая дает аншлаговые концерты и выступает на самых больших аренах, наряду с такими артистами, как Yungblud, Мэрилин Мэнсон, Роб Зомби, Korn и многими другими. Это произошло не в последнюю очередь благодаря наполненному адреналином рок-н-ролльному цирку, который фронтмен группы Ремингтон демонстрирует на их выступлениях. В музыке команды сочетаются рок-н-ролл, глэм-, инди- и гранж-рок.

Независимо от того, выходит ли Palaye Royale на сцены крупных фестивалей или дает небольшие концерты, самая важная цель группы — оставаться на связи с фанатами. "Когда мы выступали на наших первых площадках, мы стояли возле сцены и обнимали каждого фаната, который пришел нас увидеть. Даже сейчас мы по-прежнему делаем все возможное, чтобы установить контакт с фанатами, которые приходят посмотреть на нас, независимо от того, насколько велика толпа", - говорит Эмерсон.

Единственное выступление группы в Риге состоится 2 марта 2023 года в концертном зале Palladium Riga. Билеты доступны в сети Bilešu Serviss с 12 августа.