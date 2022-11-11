Ветви как руки. В Риге состоится выставка художницы Илоны Гонсовской

Художественная галерея Happy Art Museum и мультифункциональный комплекс Zunda Towers с 12 ноября по 31 декабря приглашают посетить новую арт площадку и выставку Илоны Гонсовской (1955-2008) "Конец сезона".

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Это событие открывает серию выставок на первом этаже комплекса Zunda Towers.

Илона Гонсовская — известная московская художница, которая c 2005 года жила и работала в Риге. Она родилась в писательской семье: отец – классик фантастического жанра – Север Гансовский, дядя – писатель-историк Валентин Пикуль. Окончила Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова, факультет сценографии. Занималась живописью, сценографией, оформлением книг, дизайном интерьеров. Была членом Российского и Латвийского союза художников.

Работы находятся в музеях, галереях и частных коллекциях в разных странах мира: Япония, Америка, Испания, Франция, Германия, Россия, Польша, Чехия, Англия, Италия.

Foto: Privātais arhīvs

Художница оставила после себя большое наследие, ее жизнь трагически оборвалась в тот момент, когда казалось, что все только начинается. Илона Гонсовска разработала свой поэтический живописный стиль, в котором угадывается школа и первоисточники, но в тоже время создана очень личная визуальная среда: абсолютно без присутствия человека, только море, небо, камни и птицы, дома и деревья. Назвать этот жанр пейзажной живописью было бы странно, потому что художница в своем творчестве вдохнула жизнь в предметы.

В ее работах деревья протягивают ветви как руки, ночные улицы под покровом темноты пускаются в пляс, а выброшенные морем белесые ветки парят в воздухе как дирижабли. В ее работах все узнаваемо и сюрреалистично, она писала одинокие машины на ночных дорогах, животных с человеческим взглядом, белых птиц над серыми юрмальскими водами и дома с окошками, как глазами.

Время работы выставки - каждый день с 10.00 до 18.00. Дополнительная информация по телефону 29177748.