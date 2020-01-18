ВИДЕО. В Риге покажут спектакль Серебренникова Outside, созданный под арестом

21-22 января на сцене Национального театра пройдут гастроли спектакля Кирилла Серебренникова Outside, ставшего сенсацией Авиньонского фестиваля. Постановка рассказывает о несостоявшемся знакомстве Серебренникова и китайского фотографа Рэна Ханга, автора безумных сексуальных снимков, покончившего с собой за два дня до встречи с режиссером. Детям до 18 лет — не рекомендуется.

Близость к смерти поразила Серебренникова - он решил разобраться, что происходит с человеком перед прыжком в аутсайд. Тем более, что в то время и события жизни самого режиссера превратили его существование во внутренний аутсайд. Домашний арест запер его в четырех стенах и лишил возможности общения. 8 апреля 2019 года, после полутора лет изоляции по делу Седьмой студии, он был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. На премьеру своего спектакля — ни на один из семи оказов в Авиньоне — Кирилл не попал.

Личное обращение Серебренникова к любимой рижской публике.

В 2020 год Outside отправился в мировой тур. Начался он именно с Латвийского национального театра, где Серебренников до этого поставил несколько спектаклей. Рижские гастроли стали возможны, благодаря поддержке Благотворительного фонда Петра Авена Paaudze. Потом постановка отправится в Германию, Японию, Францию, США, Италию, Швейцарию и Бельгию. В России "по самым разным причинам ее не увидят", - говорит Серебренников.

Foto: Alina Kotlyachkova/Publicitātes foto

В своем видеообращении Кирилл называет рижскую публику "настоящими друзьями, с которыми давно знаком" и говорит, что для него важно сразу после Авиньона привезти постановку именно в Ригу: "Спектакль поднимает самые разные темы, которые меня волнуют – искусства, свободы, одиночества, любви. Несколько лет назад у меня должна была случиться встреча с китайским фотохудожником Реном Хангом, она не произошла по причине его добровольного ухода из жизни. Мы разминулись буквально на два дня. Потом, когда я был под домашним арестом, мог общаться только с собой и стоявшими на полках книгами. Я открыл альбом Рена Ханга, и нахлынули все воспоминания и ощущения, горечь от несостоявшейся встречи. Быстро написал пьесу, которая легла в основу спектакля.



Там много личного и много выдуманного. Я представил, что Ханг мог встретиться с художником Мэпплторпом. Их искусство и интерес к человеческому тему похожи друг на друга. В разное время и разных эпохах их запрещали, они проходили сложные периоды адаптации и попытки встроиться в общество, которое их отторгало, по причине инакости. Их искусство было за гранью нормы, приличия и общественной морали. Люди, которые жили и создавали красоту на грани — герои этой постановки... Спасибо рижанам, которые поддерживают меня в это непростое для меня время. Эта постановка показала, что у искусства нет границ — его нельзя закрыть на ключ и запереть под домашний арест".

Foto: Alina Kotlyachkova/Publicitātes foto

В своей рецензии на спектакль для журнала Teātra Vēstnesis театральный критик Инга Розентале пишет: "Вопреки опасениям, что чрезмерное внимание к событиям вокруг самого Серебренникова может убить самую интересную постановку, Outside оказался одним из самых сильных предложений Авиньонского фестиваля — художественно и по содержанию. Прежде всего, из-за высокого профессионального самоконтроля режиссера, который не нуждается в комментариях латвийских зрителей. Но главным образом, потому что это глубоко личное произведение, поэтическая ода одного репрессированного художника другому репрессированному художнику. Честная, чуткая, с пониманием...

Foto: Alina Kotlyachkova/Publicitātes foto

Следом за Серебренниковым мы проникаем в фотостудию Ханга, к его друзьям, в ночные клубы и на дискотеки. Друзей Ханга изображают талантливые, молодые актеры, чьи обнаженные тела в некоторых сценах замерзают как чувственные и комические фотографии Ханга с цветочными композициями в самых немыслимых местах тела, или, наоборот, в жестоких, порнографических позах".