Волк невиновен? В Рижском русском театре покажут детский спектакль "Три поросенка и волк"

В Рижском русском театре имени Михаила Чехова 4 ноября состоится премьера для самых юных зрителей – спектакль "Три поросенка и волк", по мотивам английской народной сказки, в постановке Паулы Плявниеце.

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Все знают сказку про трех поросят. Но уверены ли вы, что знаете правду? Сегодня мы порой узнаем новые версии давно известных историй и даем высказаться тем, кого никто прежде не слушал. А значит, пришло время позволить и Волку изложить свою версию событий. В конце концов, именно его годами обвиняли в разных возмутительных действиях, причем, не удосужившись для начала выяснить все обстоятельства. Между тем волк утверждает, что никогда не обижал ни Красную Шапочку, ни Бабушку, ни козлят, ни поросят – и, собственно, вместе с поросятами готов объяснить, откуда взялось это досадное недоразумение.

Этот спектакль – вторая постановка режиссера Паулы Плявниеце в театре имени Михаила Чехова, предназначенная для новейшего поколения зрителей. Режиссер говорит: "С помощью этой истории мы хотим взглянуть на известное событие с другой точки зрения. Увидеть не только мотивы и свидетельства прокрастинации поросят, но и понять истинные намерения волка. Так дети будут учиться принимать решения, рассматривая события со всех сторон и задействуя критическое мышление".

Спектакль предназначен для детей от четырех лет, он на русском языке (театр планирует подготовить пересказ пьесы на латышском языке – текст будет доступен в распечатанном виде перед спектаклем, бесплатно).

В постановке заняты артисты Наталья Смирнова и Никита Осипов, которых дети уже знают по спектаклю "Айболит", а также новые актеры, недавно вошедшие в труппу: Владимир Гориславец, Владислав Янушенок и Константин Никулин. Пьесу написала Линда Рудене, а с латышского перевела Лина Овчинникова; сценограф и художник по костюмам – Синтия Екабсоне, художник по свету – Никс Ципрус. Программка спектакля предложит юным зрителям познавательный материал - интересные факты о поросятах (свиньях) и волках, а также простую и увлекательную настольную игру, в которую дети смогут играть дома со своими друзьями, одноклассниками и родителями.

Спектакль "Айболит", поставленный Паулой Плявниеце в Театре имени Михаила Чехова, в этом году номинирован на премию "Ночь лицедеев" в категории "Лучший спектакль для детей и/или подростков".