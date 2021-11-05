Вопреки комендантскому часу. Локдаун-афиша: закулисье театра, внутри неотложки, детям о науке и "мясо" для критики

Локдаун продолжается, но это не значит, что культурная и развлекательная жизнь стоит на месте. Отвлечься от суровых будней пандемии поможет богатая домашняя культурная программа. Передачи и театр для детей, цирковые представления, закулисье русского театра, концерты и дискуссии — это и многое другое в нашей афише.

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