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Для всей семьи - учим латышский и знакомимся с наукой
Вопреки комендантскому часу. Локдаун-афиша: закулисье театра, внутри неотложки, детям о науке и "мясо" для критики
Foto: Shutterstock

Локдаун продолжается, но это не значит, что культурная и развлекательная жизнь стоит на месте. Отвлечься от суровых будней пандемии поможет богатая домашняя культурная программа. Передачи и театр для детей, цирковые представления, закулисье русского театра, концерты и дискуссии — это и многое другое в нашей афише.

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Для всей семьи - учим латышский и знакомимся с наукой
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