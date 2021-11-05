Вопреки комендантскому часу. Локдаун-афиша: закулисье театра, внутри неотложки, детям о науке и "мясо" для критики

Локдаун продолжается, но это не значит, что культурная и развлекательная жизнь стоит на месте. Отвлечься от суровых будней пандемии поможет богатая домашняя культурная программа. Передачи и театр для детей, цирковые представления, закулисье русского театра, концерты и дискуссии — это и многое другое в нашей афише.
- 1. Для всей семьи - учим латышский и знакомимся с наукой
- 2. "Алиса в стране чудес" в цирке Pecolli
- 3. Театр — что скрывается за кулисами?
- 4. Показ театральных постановок LiVe
- 5. Подкасты о театре
- 6. Концерты Astro'n'out и Озолса
- 7. Школьный праздник песни
- 8. Концерты Лиепайского симфонического оркестра онлайн
- 9. Концерт группы Instrumenti
- 10. Кино — чудеса реставрации и новинки экрана
- 11. Искусство — кококо или рококо?
- 12. "Свежее мясо для критики" — выставка дипломных работ студентов Художественной академии
- 13. Беседы фестиваля LAMPA
- 14. 100 выдающихся личностей в истории латвийской медицины
- 15. Машина скорой помощи - экскурсия изнутри