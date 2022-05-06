В субботу, 7 мая после долгого перерыва откроется преображенный исторический павильон Агенскалнского рынка. Всех рижан и гостей столицы приглашают в эти выходные на праздник открытия, чтобы оценить архитектурные изменения здания и поучаствовать в различных мероприятиях.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

После четырехлетнего перерыва в отреставрированном павильоне Агенскалнского рынка начнут свою работу не только различные торговые точки, также здесь будет проходить культурная и образовательная деятельность, которую будут развивать представители различных секторов. На втором этаже откроется несколько кафе и планируется их ежедневная работа до самого вечера.

В честь открытия обновленного рынка в субботу выступят учащиеся хоровой школы Рижской Думы; творческий центр и фонд INITIUM удивит воздушными танцами; посетители смогут услышать особые поздравления, озвученные голосом писателя Ояра Вациетиса – посвящение Агенскалнскому рынку.

Учащиеся Художественной школы Яниса Розенталя на глазах у публики будут рисовать моменты открытия рынка, а Рижская цирковая школа - обучать всех желающих жонглированию.

В субботу и воскресенье будет также возможность познакомиться с реставраторами Агенскалнского рынка и поучаствовать в экскурсиях, посвященных реставрации здания. Вход на все мероприятия бесплатный.

Foto: Агенскалнский рынок

Наряду с обновленным рыночным павильоном в эти выходные открывается «Молодежная станция» – пространство для практических занятий и интеллектуального роста, которое будет способствовать появлению новых идей, инновациям и обучению предпринимательству студентов. В этих выходные здесь ожидается сразу несколько масштабных мероприятий для молодежи, а также семей с детьми.

С 7 мая Агенскалнский рынок переходит на новый режим работы: вторник - суббота с 8.00 до 19.00, воскресенье - понедельник с 9.00 до 15.00. Кафе на втором этаже будут работать ежедневно до 23.00. Во дворе рынка до начала июня доступна зарядная станция, где можно заряжать свои телефоны и гаджеты.