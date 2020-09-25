Возвращение откладывается. Группа "Кино" перенесла ноябрьский концерт в Риге

Российская группа "Кино", которая должна была выступить 11 ноября в Риге, переносит все свои концерты на 2021 год.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Музыканты опубликовали видеообращение к поклонникам, где рассказали, что причиной стали ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

"Мы переносим наши октябрьские и ноябрьские концерты на первую половину 2021 года. Мы откладывали это решение сколько могли, но сейчас уже точно понятно, что этой осенью нигде нельзя будет проводить события на десять тысяч зрителей, - говорится в подписи к обращению. - Правила проведения мероприятий придумываем не мы, но мы дорожим здоровьем наших поклонников — и вынуждены им подчиняться. Мы решили не ждать до последнего момента, чтобы у вас осталось время скорректировать свои планы и приносим извинения всем, кому создадим неудобства. Мы очень благодарны всем за ту поддержку, которую от вас получаем, и просим вас еще немного подождать. Мы работаем над концертами уже два года и нам тоже уже очень хочется показать вам, что у нас получается".

Группа также объявила дату перенесенного выступления - 19 июня.

Напомним, музыканты "Кино" подготовили программу двухчасового концерта, где должен был звучать голос погибшего в августе 1990 года лидера группы Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. В состав проекта вошли Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров.