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Foto: Publicitātes foto

18 сентября в концертном зале Alexela в Таллине выступит легендарный ирландский музыкант и организатор благотворительного концерта Live Aid Боб Гелдоф со своей группой The Boomtown Rats. Это будет первое выступление группы не только в Эстонии, но во всей Балтии.

В 1975 году этим молодым людям было нечего терять. В то время казалось, что Ирландия рушится, а коррупция ведет к разочарованию и ярости. Шесть дублинских пригородных парней решили что не хотят с этим мириться - так родились The Boomtown Rats. Они верили, что рок-н-ролл - это музыкальный активизм и они смогут что-то изменить. И они этого добились. The Boomtown Rats стали первой ирландской группой, которая заняла первое место в британском чарте с синглом Rat Trap, а I Don't Like Mondays стала лидером чартов в 32 странах мира.

В 1984 году, вдохновленный телевизионным репортажем о голоде в Эфиопии, Боб Гелдоф организовал звездную группу Band Aid и стал соавтором Do They Know It’s Christmas. Этот трек по сей день является одним из самых продаваемых синглов в мире.

Год спустя Гелдоф организовал благотворительный концерт Live Aid, в котором приняли участие Queen, Элтон Джон, Мадонна, Стинг, Мик Джаггер, Дэвид Боуи, U2, Том Петти, Нил Янг, Эрик Клэптон и многие другие - в общей сложности 75 исполнителей. Трансляцию выступления посмотрели 1,9 миллиарда человек в 150 странах - почти 40% населения мира.

После десяти лет интенсивной работы The Boomtown Rats взяли тайм-аут, чтобы посвятить себя семьям и другим проектам, но сейчас они снова в строю. В марте 2020 года у группы выйдет новый альбом под названием Citizens of Boomtown. С 10 января уже доступен первый сингл Trash Glam Baby с долгожданного альбома.

Билеты на концерт в Таллине можно приобрести с 31 января в кассах сети Biļešu serviss.

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DELFI Showtime

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