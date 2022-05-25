Впервые в Латвии даст сольный концерт один из лучших басов в мире - Гюнтер Гройсбeк

31 мая в Латвийской национальной опере даст сольный концерт один из выдающихся басов мира — Гюнтер Гройсбек. Концерт в сопровождении пианистки Александры Голубицкой пройдет в Большом зале с опущенным железным занавесом, создающим уникальную акустику для камерной музыки.

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Австрийский бас Гюнтер Гройсбeк - регулярный гость в ведущих оперных театрах мира. Его сольные концерты проходили в лондонском Вигмор холле, Академии Санта Чечилия в Риме, театре Ла Скала, Концертгебау в Амстердаме, Гевандхауз в Лейпциге, Берлинской и Мюнхенской филармонии, венских залах Музикферайн и Концертхаус, Карнеги холле в Нью-Йорке, Симфони холле в Бостоне. В его оперный репертуар входят следующие роли: Барон Окс фон Лерхенау, Борис Годунов, Фазольт, Хундинг, ландграф Герман, Фейт Погнер, король Марк Корнуоллский, Гурнеманц, король Генрих Птицелов и другие.

В 2021 Гройсбек дебютировал как режиссер – спектаклем "Тристан-эксперимент" на сцене Театра ан дер Вин, исполнив в этом спектакле партию Короля Марка. В Латвии его выступление состоится впервые.

Пианистка Александра Голубицкая осваивала игру на фортепиано в Москве и Граце. Она является востребованным солистом, концертмейстером и камерным музыкантом. В период с 2009 по 2015 год она работала в оперных театрах в Дортмунде и Ганновере, выступала в Венской государственной опере, венском Theater an der Wien, фестивалях в Зальцбурге и Байройте, Комической опере Берлина, а также на различных гастролях. С 2017 года она является профессором в Частном университете музыки и искусства города Вены. Сотрудничество Голубицкой с Гюнтером Гройсбеком по достоинству оценила публика и пресса.