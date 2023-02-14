Впервые в Латвии покажут все полнометражные фильмы Ларса фон Триера

С 13 по 30 апреля в кинотеатре Splendid Palace пройдет полная ретроспектива полнометражных фильмов Ларса фон Триера. Некоторые из фильмов будут показаны в Латвии впервые.

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Предварять показы будут лекции кинокритиков, которые расскажут об уникальном стиле режиссера, его философских идеях и художественных приемах.

Фильмы будут демонстрироваться в хронологическом порядке, в котором они были сняты. Все киноработы Ларса фон Триера уже отреставрированы и оцифрованы.

Ларс фон Триер (1956) считается одним из самых скандальных и противоречивых режиссеров европейского кино как по своему творчеству, так и по личности. Он является одним из авторов пуристского кинодвижения Dogme 95, изобретателем принципов automavision, обладателем более 100 наград.

"Для нас большая честь включить в программу столетнего юбилея кинотеатра беспрецедентное кинематографическое событие: показ всех фильмов Ларса фон Триера. Триер - новатор в языке кино, работающий в различных киножанрах, интерпретирующий и даже деконструирующий их. Он оказал огромное влияние на европейское кино в целом, в том числе на каждого зрителя, включая меня. Любой фильм Триера вызывает желание уйти из кинотеатра как минимум дважды, но отвернуться невозможно", - говорит Дайра Аболиня, кинокритик и художественный руководитель Splendid Palace.

Синергия теологии, философии, искусства и музыки является частью концептуально сложного художественного почерка Ларса фон Триера. Кинематографический язык режиссера исследует упадок старой Европы (фильмы европейской трилогии), религию и веру ("Рассекая волны", 1996), этические границы общества и понимание свободы ("Идиоты", 1998). Творческий спектр датского режиссера чрезвычайно широк: от комедии "Босс всего этого" (2006) до "Меланхолии" (2011), которую сам фон Триер называет прекрасным фильмом о конце света.

В своих работах Ларс фон Триер призывает зрителей заглянуть в трагедию и абсурд человеческого состояния, страх и животные наклонности - катаклизмы человеческого существования. Жизнь и личности героев его фильмов психологически сложны, часто жестоки, но при этом чувственны и властно обнажены в своей слабости.

Ретроспективная серия откроется 13 апреля фильмом 1984 года "Элемент преступления". Первой на вечере выступит кинокритик Дайра Аболиня.

Некоторые фильмы также будут показаны в Талси и Цесисе.

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с английскими и латышскими субтитрами.

Приобрести билеты можно на сайте Splendid Palace.

Ретроспективная серия:

"Элемент преступления" (1984)

"Эпидемия" (1987)

"Европа" (1991)

"Рассекая волны" (1996)

"Идиоты" (1998)

"Танцующая в темноте" (2000)

"Догвилль" (2003)

"Пять препятствий" (2003)

"Мандерлей" (2005)

"Самый главный босс" (2006)

"Антихрист" (2009)

"Меланхолия" (2011)

"Нимфоманка I" (2013)

"Нимфоманка II" (2013)

"Дом, который построил Джек" (2018)