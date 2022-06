Впервые в Латвии выступит легенда мировой оперы Натали Дессей

Певица, искусству которой рукоплескали Париж и Вена, Лондон и Нью-Йорк, 30 августа представит в концертном зале "Дзинтари" программу Enchanting Legrand – "Очаровательный Легран". Это ее признание в любви родной Франции, подлинному шансону, джазу и, конечно же, знаменитому композитору Мишелю Леграну, с которым они дружили долгие годы и записали два альбома.

Уникальный голос Натали Дессей сводил с ума поклонников оперы все те годы, что миниатюрная француженка блистала на сцене в самых сложных ролях – таких, Царица Ночи в "Волшебной флейте" Моцарта или Лючия ди Ламмермур в одноименном шедевре Доницетти.

Она подчеркивает, что всегда старалась не исполнять партии, а перевоплощаться в своих героинь: "Забыть о том, что поешь, а не говоришь! Это очень важный для меня момент - находиться внутри истории, ситуации, персонажа и даже не думать о том, что слова облачены в мелодии".

Этот подход к творчеству послужил основой и для следующего этапа в биографии певицы. Натали Дессей не скрывает, что перенесла две операции на связках – в 2002 году и в 2004-м. После этого ей практически пришлось учиться вокалу заново. "В начале карьеры у меня были совершенно неземные, необыкновенные верхние ноты. Но мне кажется, что, именно потеряв эти нечеловеческие ноты, я приобрела глубину и человечность в исполнении".

Возвращение было триумфальным – в частности, за роль в "Дочери полка" Доницетти в Королевском оперном доме Ковент-Гарден (2007) Дессей получила национальную театральную премию Великобритании имени Лоуренса Оливье. И все же со временем она стала все чаще обращаться к музыке, которая прежде ускользала из зоны ее внимания: к изысканным камерным сочинениям, к лучшим образцам французской эстрады, джазу.

"Это новое творческое движение – оно для меня очень интересно. И оно мне удается. Можно сказать, что началась новая жизнь. Особенно с той поры, как мы стали сотрудничать с Мишелем Леграном".

Дессей и Легран не только дали множество концертов по миру, но и выпустили два альбома: – "Entre elle et lui - Natalie Dessay sings Michel Legrand" (2013), получивший во Франции статус "золотого", и "Natalie Dessay, Michel Legrand – Between Yesterday And Tomorrow" (2017). Мэтр говорил, что никто, как Натали, не может передать чувства, вложенные им при написании песен.

Билеты в городских кассах и на интернет-странице bilesuparadize.lv.