Впервые в Латвии: "Золотая Маска в кино"

Впервые в программу фестиваля "Золотая Маска в Латвии" включены кинопоказы: 29 октября в Cinamon Kinoballe (Лиепая) и 31 октября и 27 ноября в Kino Citadele (Рига) будет демонстрироваться балет "Ромео и Джульетта" в хореографии Вячеслава Самодурова.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

История "Золотой Маски в кино" началась в 2015 году. С тех пор на экранах десятков городов прошли трансляции спектаклей-номинантов и лауреатов российской национальной театральной премии "Золотая Маска", а также кинопоказы знаковых премьер российского театрального сезона. За каждым таким сеансом стояла виртуозная работа операторов и режиссеров, которые запечатлели лучшие драматические, оперные и балетные постановки, максимально сохранив тончайшую театральную материю. Многие критики были удивлены тому, сколько нюансов открыли для них эти записи – ведь каждый в кинозале, условно говоря, оказывается "в первом ряду" и получает возможность увидеть спектакль в самых выигрышных ракурсах, не упустив ни одной важной детали.

Для зрителей фестиваля "Золотая Маска в Латвии" показы "Ромео и Джульетты" будут особо интересны: с прославленным театром Урал Опера Балет (Екатеринбург) и хореографом Вячеславом Самодуровым наша публика еще не встречалась. Знакомство начнется с высокой ноты: "Ромео и Джульетта" выдвигались на российскую национальную премию сразу по нескольким номинациям - "Лучший спектакль в балете", "Лучшая мужская роль" (Игорь Булыцын), "Лучшая мужская роль" (Александр Меркушев), "Лучшая женская роль" (Екатерина Сапогова), "Лучшая работа балетмейстера/хореографа", "Лучшая работа дирижера" (Павел Клиничев), "Лучшая работа художника" (Энтони Макилуэйн), "Лучшая работа художника по костюмам" (Ирэна Белоусова) – и в первых двух обошли всех конкурентов.

Foto: Publicitātes foto/Elena Lehova

Этот балет покоряет красотой и самобытностью, изобретательной хореографией и выверенной драматургией, танцевальным мастерством и правдивостью чувств. "Когда я думал о постановке "Ромео…", мне нужно было решить, будет ли она "про вчера" или "про завтра". В этом смысле театр – универсальная платформа, где смыслы свободно фланируют между прошлым и настоящим, -- говорит Вячеслав Самодуров. - Слова самого Шекспира: "Весь мир театр, а люди в нем – актеры" – это такая всеобъемлющая модель. Ее-то мне и хотелось показать. А чтобы немного сбить пафос, свойственный прочтению в балете этого произведения, я пришел к мысли вынуть историю из контекста времени и пространства, и представить ее в форме репетиции в театре "Глобус"…

Foto: Publicitātes foto/Elena Lehova

"Золотая Маска в Латвии" проходит при поддержке Министерств культуры Латвийской Республики и Российской Федерации, Посольств Латвийской Республики и Российской Федерации, Государственного Фонда культурного капитала Латвии, Рижской думы, Лиепайской думы и Вентспилсской думы. Организатор фестиваля - компания ART Forte.

Генеральными партнерами "Золотой Маски в Латвии" на протяжении 15 лет являются компания "Северсталь" и Rietumu Banka. В 2019 году фестиваль обрел нового партнера - UralKali. Информационный партнер – портал Delfi.

Билеты на спектакли "Золотой Маски в Латвии" можно приобрести во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze, bilesuparadize.lv. До 4 октября цены снижены на 15 процентов в честь 15-летия фестиваля.

Дополнительная информация на сайтах goldenmask.lv и artforte.lv.