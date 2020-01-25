28 марта в лиепайском концертном зале Lielais dzintars пройдет концерт "Времена года" с участием пианиста Вестарда Шимкуса, скрипачки Дарьи Смирновой и Лиепайского камерного оркестра.

Музыканты исполнят музыку Антонио Вивальди и латвийского композитора Петериса Васкса, объединенную в программу "Времена года". Концерт будет сопровождаться мультимедийным шоу, созданным объединением ведущих латвийских художников по свету и 3D-проекциям.

По словам одного из художников, Атиса Дзерве, большие белые стены концертного зала Lielais dzintars словно специально созданы для трехмерных видеопроекций, которые позволят зрителям испытать ощущение сюрреальности.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах сети Biļešu paradīze.

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DELFI Showtime

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