Российский национальный театральный фестиваль "Золотая Маска" объявил о переносе всех своих зарубежных проектов и обратился с письмом к зрителям Риги, Лиепаи и Вентспилса, Таллина и Нарвы, Тель-Авива, Стамбула и других городов. Причиной послужил беспрецедентный прирост заболевших Covid-19, зафиксированный ВОЗ.

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"Фестиваль "Золотая Маска" проводит свои программы за рубежом более 15 лет. Театр – искусство живое, меняющееся и не признающее границ. Его существование невозможно без постоянного диалога со зрителем, вне зависимости от того, на каком языке этот зритель говорит, – говорится в официальном документе, опубликованном на сайте goldenmask.ru. – Программы, подобные проектам "Золотой Маски" за рубежом, не только знакомят аудиторию по всему миру с российским театром, но и создают единое пространство для людей культуры. Мы каждый год убеждались в важности этого в залах Таллина, Риги, Лиепаи, Нарвы, Вентспилса, Тель-Авива, Стамбула и других городов – везде, где теперь знают современный российский театр и с большим интересом следят за ним. С нашими коллегами в Эстонии, Латвии, Израиле и Турции мы стали по-настоящему друзьями и партнерами. Но ситуация, вызванная распространением коронавирусной инфекции, делает невозможными международные проекты в этом году. У нас были обширные планы, был проделан огромный объем подготовительной работы, составлены афиши и маршрутные карты, но самое главное – спектакли "Золотой Маски" ждали зрители. И эти постановки обязательно увидят, но только следующей осенью. Мы верим – новая встреча обязательно будет и принесет нам всем радость".

"Золотая Маска в Латвии" до последнего дня имела все основания рассчитывать на то, что юбилейный, 15-й по счету фестиваль состоится в указанные в афише сроки: в октябре-декабре 2020 года. Министерство культуры Латвии и Кабинет министров Латвии утвердили порядок, позволяющий въехать на территорию страны участникам фестиваля с соблюдением определенных условий. Однако все набирающая силу вторая волна пандемии и невозобновление авиасообщения между нашими странами оказались непреодолимым препятствием для проведения "Золотой Маски в Латвии" в 2020 году.

К настоящему моменту "Золотая Маска в Латвии" достигла договоренностей со всеми государственными и муниципальными институциями, спонсорами, партнерами и площадками, задействованными в организации фестиваля, о переносе популярнейшего театрального праздника страны на осень 2021 года. Афиша полностью сохранена, согласованы новые даты: 7 – 19 октября. Все купленные билеты действительны.

Оргкомитет фестиваля надеется на понимание своих зрителей и приносит им извинения за доставленные неудобства.

"Это первый форc-мажор за долгую историю "Золотой Маски в Латвии". Мы сделали все, чтобы его избежать. Конечно, нельзя не сожалеть, что пандемия перечеркнула усилия множества людей, занятых таким трудным делом, как проведение крупного международного фестиваля. Но мы уверены, что эта ситуация никак не отразится на отношениях "Золотой Маски в Латвии" и тысяч зрителей, которые любят ее, доверяют ей и ценят за возможность увидеть лучшие российские спектакли", - говорит Юлия Лочмеле, руководитель фестиваля в Латвии.

Подробности – на goldenmask.ru, goldenmask.lv и bilesuparadize.lv.