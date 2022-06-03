Все на Закюсалу! В воскресенье в Риге пройдет большой бесплатный семейный фестиваль

5 июня рижан приглашают на семейный фестиваль Family Fest – Riga 2022. В программе — выставка ретро-автомобилей, спортивные эстафеты, рыцарский турнир, пиратский квест, лотерея с призами, концерты и многое другое. Фестиваль продлится с 12 до 19 часов.

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С 13 до 17 часов можно посетить тактильный зоопарк "Империя птиц": разнообразные декоративные птицы, кролики и даже удав. Детям подробно расскажут о каждом животном. Можно будет сделать фото на память.

C 13 до 14 часов – шоу мыльных пузырей "Мыльная опера". Весь день детей будут развлекать 3 команды аниматоров.

Параллельно с 13 до 17 – рыцарский турнир c демонстрацией доспехов и экспозицией оружия. Желающие смогут побороться за сердце красавицы Гвиневры (в мягких безопасных доспехах.

В 17:30 на сцене состоится детский показ мод "Цветочная сказка" с красочными декорациями.

В 18 часов на сцене – спектакль "Алиса в стране чудес" молодежного театра Inspire.

Все аттракционы и мероприятия бесплатные. Но организаторы приглашают гостей по возможности принять участие в благотворительном сборе средств для трех подшефных детей благотворительного проекта "Зеленая лампа". Помощь на оплату лечения нужна 3-летнему Елисею Василенко и 6-летним двойняшкам Мише и Ксюше Егоровым. C этой целью будет организована лотерея. Вы сможете приобрести лотерейный билет ценой минимум 1 евро (максимум по вашему желанию). Розыгрыш лотереи запланирован на 16 и 17 часов. Даже если во время розыгрыша вас уже не будет на мероприятии, с вами свяжутся и передадут ваш приз. Все деньги от продажи билетов уйдут в фонд BeOpen на лечение Елисея Василенко и Ксюши и Миши Егоровых. В призовом фонде — подарочные карты и ценные призы: авторские стильные вязанные вещи, cвечи ручной работы, авторские игрушки, книги и развивающие игрушки, картины, расписанная вручную посуда, подарочные карты на фотосессии и услуги красоты, подарочные карты от спортивного клуба MyFitness, подарочные сертификаты от магазина спортивной экипировки Sportwin и многое другое. Ведущей мероприятия будет Ника Нестерович. Музыкальное сопровождение — DJ Lavroff.

Место проведения: Zakusalas krastmala, 27 (за мостом, рядом с телецентром, есть большая автостоянка).

Подробнее о мероприятии можно также узнать в социальных сетях.