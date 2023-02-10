Выйди из шкафа и приходи! На месте клуба Piens открывается Skapis

3 марта в Риге откроется новый клуб Skapis, который находится в помещениях закрывшегося недавно Piens.

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"Это гетеродружественное место, которым управляют геи. Мы открытые люди, стремящиеся к разнообразию, свежему контенту, различным программам, - позиционирует себя новое заведение. - Если вы оставляете свою гомофобию, сексизм, расизм и прочий мусор за дверью нашего шкафа, мы приветствуем всех - наших нынешних и будущих друзей.

В месте, где мы уважаем, чтим и отмечаем различия друг друга. Будь авантюрным, будь красочным, будь смелым!"

Согласно базе данных Lursoft, владельцем клуба является предприниматель Нормунд Юрашевскис, владелец нескольких известных баров: Omas briljants, Marmelāde и Mañana.

Как анонсируется в соцсетях, Skapis станет местом проведения не только вечеринок, но и дрэг-квин шоу, вечеров караоке, воскресных бранчей и мероприятий по половому просвещению.