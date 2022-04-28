Wasaabi, новинки и мотошоу: чем порадует выставка Auto 2022 на Кипсале

Реактивная турбина сзади и стеклянный купол с электроприводом – именно таков ярко-зеленый Wasaabi, который уже в конце этой недели примет участие в Auto Exotica - самом ярком разделе выставки Auto 2022. Шоу необычной техники соберет на Кипсале проекты тюнинга, гоночные автомобили и отреставрированную классику.

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Привет из 60-х





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Название проекта Wasaabi объединило имя автомобильного бренда Saab с названием жгучей японской приправы. Этот ярко-зеленый автомобиль с футуристическим обликом создали отец и сын Марко и Мико из Финляндии, взяв за основу Saab 96, выпущенный в 1975 году.

Для начала реставраторы разобрали автомобиль до последнего винтика и срезали крышу. Оценив новый облик кузова, они решили не восстанавливать его в первозданном виде, а создать уникальный проект со стеклянным сдвижным куполом и реактивной турбиной в кормовой части, как у футуристического авто в анимационном сериале 60-х годов "Джетсоны". На реализацию проекта ушел год, и теперь Марко и Мико радуют людей своим творением на различных автомобильных мероприятиях по всей Европе.

Простор для тюнинга





Foto: Publicitātes foto

Спортивная серия "M" пользуется особым уважением у ценителей BMW. Когда баварский автопроизводитель лет десять назад в своих спортивных моделях перешел с атмосферных моторов на турбонаддув, многие поклонники марки воротили нос, но сегодня даже самые закоренелые скептики убедились в неизбежности и правильности этого шага.

Латвийская компания Kesel Motorsport продемонстрирует автомобиль проекта BMW M4. Мощность его трехлитрового бензинового двигателя повышена с 431 до 556 лошадиных сил без изменений стандартной турбины, только за счет улучшения системы впуска и выпуска и перепрограммирования блока управления мотором. В результате BMW M4 получил впечатляющую динамику, особенно в части ускорения со 100 до 200 км/ч – 6,65 секунды, что на три секунды превосходит показатель стандартной заводской модели.

В экспозиции Kesel Motorsport также будет выставлен Nissan GT-R, в свое время поразивший автомобильный мир способностью конкурировать с легендарным Porsche 911 Turbo при вдвое меньшей цене. В стандартном исполнении японский суперкар выдает около 500 лошадиных сил в зависимости от версии, однако шестицилиндровый турбомотор открывает простор для тюнинга, что позволяет без особых усилий нарастить его мощность до 800 "лошадок".

Дрифтеру на радость





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Среди всех видов автоспорта в Латвии наиболее популярен дрифт. Именно поэтому свои проекты на выставке представит мастерская 3B Motorsport и 3BMTS Auto. Одним из них будет подготовленный к нынешнему сезону 750-сильный Nissan 200sx (S13), на котором в профессиональном зачете и международных соревнованиях выступит Рейнис Озолиньш.

Второй подготовленной для дрифта моделью станет компактный BMW 1-й серии с установленным на него форсированным до 550 лошадиных сил двигателем Mercedes-Benz V12. Авторы проекта подчеркивают, что аналогичным силовым агрегатом оснащен суперкар Pagani Zonda, так что рев мотора будет внушительным. На этом болиде в соревнованиях по дрифту выступит Том Янковскис.

Все три дня выставки посетители смогут встретиться с дрифтерами и осмотреть их гоночные машины на стенде Латвийской автомобильной федерации.

Янгтаймеры и "запорожец"





Foto: Publicitātes foto

Экспозицией из 12 автомобилей будет представлена популярная коммуна CC Nation. Летом сообщество проводит крупнейший фестиваль под открытым небом для ценителей нестандартных авто, поэтому на выставке будут продемонстрированы в том числе и новые тюнинг-проекты текущего сезона.

Общества классической автотехники тоже не останутся в стороне. На Кипсале будут представлены стремительно набравшие популярность в последние годы "янгтаймеры", особенно из 70-х и 80-х годов, а энтузиасты советского автопрома наглядно продемонстрируют эволюцию популярнейших моделей Запорожского автозавода.

Почитатели автоклассики непременно оценят еще не выставлявшийся на мероприятиях отреставрированный 4-дверный Jaguar Mark VIII 1950-х годов. Этот роскошный лимузин был выпущен тиражом чуть более 6000 экземпляров и оснащался 210-сильным мотором, разгонявшим его до внушительных для того времени 180 км/ч. Этот автомобиль будет представлен на стенде путеводителя по латвийском авторынку WhatCar.lv наряду со спортивными авто Porsche 911 GT3 и Toyota GR Yaris.

Музыка и шоу





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На выставке посетители смогут не только осмотреть шедевры тюнинга, но и принять участие в разнообразных аттракционах. 30 апреля и 1 мая лучшая профессиональная команда Балтии по экстремальному велошоу Greentrials проведет свои представления на велосипедах и мотоциклах.

В свою очередь любители мощного автозвука на совместном стенде Sound Pit и Bass смогут оценить аудиосистемы для автомобилей - от обеспечивающих особо качественное воспроизведение до ориентированных на максимальную громкость.

Балтийские премьеры





Foto: Publicitātes foto

Также ожидается ряд автомобильных премьер в масштабах Балтии и Латвии. 29 апреля в 11.00 состоится показ суперкара Maserati MC20, который в качестве своего авто выбрал популярный футболист Дэвид Бекхэм. В тот же день в 11.30 балтийская публика впервые увидит Citroën C5 X, Citroën C5 Aircross, Citroën Ë-Berlingo и Citroën Ami, а в 12.00 премьера состоится для двух новых электромобилей ŠKODA: Enyaq Coupe iV и Fabia Monte Carlo. В экспозиции Mercedes-EQ посетители смогут осмотреть все новейшие электромобили Mercedes-Benz - от EQA до EQS, из которых свежайшей новинкой будет EQE. Кроме того, на выставке будут представлены новые Jeep Grand Cherokee, Nissan Ariya, Ford Mustang в модификации Mach-E, водородный Hyundai Nexo и другие новинки.

Подробная программа мероприятий - здесь.

Время работы выставки: 29–30 апреля - 10.00–19.00, 1 мая - 10.00–17.00.

Стоимость билетов: взрослым – 5 евро; студентам, школьникам, пенсионерам, инвалидам – 3 евро; семейный билет (2 взрослых + 2 ребенка или 1 взрослый + 3 ребенка) – 12 евро, за каждого следующего ребенка – 1,50 евро. Детям до 7 лет вход бесплатный. Автостоянка – 4 евро. Предварительная продажа билетов по ссылке.

Сертификат COVID-19 и маска для посещения выставки не требуются.