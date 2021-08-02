Язык ненависти, интимное здоровье и борьба с предрассудками. В Риге начинается Baltic Pride

С 2 по 7 августа в Риге пройдет Baltic Pride - серия мероприятий, посвященная правам человека. В этом году главной темой фестиваля является равенство и создание инклюзивного общества. Baltic Pride предлагает широкий спектр мероприятий, от семинаров о женском интимном здоровье до дискуссий на тему буллинга и бизнес форума.

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За всеми мероприятиями фестиваля можно следить онлайн, а некоторые можно посетить бесплатно (количество мест ограничено). С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

Дискуссия "Как распознать язык ненависти?"

Когда: 2 августа

Где: Kaņepes Kultūras centrs

В обществе давно ведутся дебаты о тонкой грани между языком ненависти и свободой мнения. Вопросы языка ненависти особенно обострились в период пандемии. В ходе дискуссии вы узнаете о том, как язык ненависти распространяется в социальных сетях, о преступлениях на почве ненависти и борьбе с ними. Дискуссию проведет Элина Гейда - член правления ассоциации ЛГБТ и их друзей "Мозаика".

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Дискуссия "Safe Space"

Когда: 2 августа

Где: Kaņepes Kultūras centrs

Дискуссия "Safe Space" будет посвящена проблеме так называемых скрытых предубеждений - явление, которое исследует когнитивная психология. Иногда мы оказываемся в ситуациях, когда, движимые иррациональными страхами, корректируем свое поведение. Недавно платформа, которая поможет выявить собственные предубеждения, стала доступна и в Латвии на сайте www.HiddenBias.eu. Во время дискуссии представители ассоциации Safe Space представят первые весьма интересные результаты латвийского исследования.

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Семинар о женском интимном здоровье

Когда: 3 августа

Где: Магазин интим-товаров SexyStyle

На семинаре, посвященном интимному здоровью и женскому удовольствию, будут рассматриваться вопросы женской анатомии, интимной косметики, секс-игрушек и правильного использования менструальных чаш.

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Открытый микрофон Openly Queer Mic

Когда: 4 августа

Где: Kaņepes Kultūras centrs

Openly Queer Mic - это мероприятие с открытым микрофоном, где представители LGBTQIA+ сообщества и их друзья смогут высказаться и поделиться личными историями из жизни. На открытом микрофоне можно прочитать стихи, выступить с музыкальным номером или просто рассказать о чем-то, что вдохновляет или беспокоит.

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Дискуссия "Моббинг и LGBT+"

Когда: 5 августа

Где: Kaņepes Kultūras centrs

Моббинг - это форма психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе, как правило, с целью его последующего увольнения. В Латвии это весьма распространенная проблема, особенно в отношении ЛГБТ+ людей. Во время дискуссии участники будут говорить о том, как создать инклюзивную среду для представителей ЛГБТ+, а жертвы моббинга поделятся своим опытом.

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Think Diversity! - Baltic Diversity Business Forum

Когда: 5 августа

Где: онлайн в Facebook

Балтийский бизнес-форум будет посвящен проблемам корпоративной ответственности, вопросам разнообразия и нетерпимости. На форуме выступят представители Европейской комиссии, банка Swedbank, компаний Accenture, COBALT и Printful, и многие другие.

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Дискуссия "Легко ли быть русским квиром в Латвии"



Когда: 6 августа

Где: Kaņepes Kultūras centrs

Дискуссия на русском языке о том, легко ли быть русскоязычным представителем ЛГБТ+ сообщества в Латвии. На мероприятии молодые люди поделятся своим опытом и расскажут, с какими проблемами они сталкиваются в обществе.

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Концерт Celebrate With Pride

Foto: Publicitātes foto



Когда: 7 августа

Где: онлайн в Facebook

7 августа состоится заключительное мероприятие Baltic Pride - концерт Celebrate With Pride. На сцену выйдут ansis, "Bad Habits", "Franco Franco" и MARTA, а также впервые публично выступит рэп-исполнительница BDM. Концерт проведут Алисе Зариня и Рой Роджерс. Из-за ограничений Covid-19 за концертом можно будет следить онлайн в социальной сети Facebook.

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