Юбилейный фестиваль Ezīšfests в Таллинском квартале пройдет на шести музыкальных сценах

27 августа, уже десятый гол подряд в квартале улицы Таллинас пройдет городской фестиваль Ezīšfests. Как обычно, посетителей будут ждать не только музыкальные коллективы и диджеи, но и художественные мероприятия, мастер-классы, развлечения и творческая атмосфера до самого утра.

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Учитывая большой спрос в прошлом году, в этот раз фестиваль пройдет на расширенной территории, сразу на шести музыкальных сценах. На современной хип-хоп сцене можжно бдет ждать не только признанных артистов, но и новые таланты - Mausoleju muuzika, Idus Abra, Zeļgis, Łaga, Wiesulis и других.

Особое место отведено в этом году таким легендам латышской рок-музыки, как Menuets и Pienvedēja piedzīvojumi, а также основоположникам панка PND, легенде поп-музыки Жоржу Сикснасу, группе Laime pilnīga, гаражному рок-квартету Nova Кома.

Как обычно, незадолго до фестиваля будет объявлено больше имен музыкантов и диджеев, включая ежегодного "секретного" исполнителя. Бар Ezītis miglā обеспечит посетителей освежающими напитками и сочными бургерами, так же как и другие заведения квартала улицы Таллинас.

Количество билетов на фестиваль ограничено. По мере приближения мероприятия цены на билеты будут повышаться. Билеты в фестивальный палаточный городок, кемпер и VIP-зону уже распроданы, но обычные билеты еще доступны.