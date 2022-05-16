Заблудиться будет весело. В свой день рождения Каунас зовет на "Слияние"

Каунас, который был выбран культурной столицей Европы 2022, в этом году предлагает гостям и жителям множество различных мероприятий. Совпадая с днем рождения города, с 20 по 22 мая в Каунасе пройдет масштабное "Слияние" (Confluence, - отсылка на место слияния двух рек) - вторая часть современной трилогии каунасского мифа.

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На этот раз город, который родился на пересечении двух рек Немана и Нериса, обратится к своим жителям и гостям на языке воды, приглашая их к поиску новых точек пересечения и связей. Организаторы "Слияния" зовут всех на три дня погрузиться в новые впечатления, видео- и аудиопутешествия, встречи с культурой и искусством.

Большие выходные начнутся 20 мая в Каунасе символично – за обеденным столом "Праздника двора". Эта весенняя традиция, появившаяся ранее в "Международный день соседей", требует накрыть столы и устроить пиршество на Laisvės Avenue, самом длинном пешеходном бульваре города.

В этом году на фестивале будет не один длинный стол жителей Каунаса и Каунасского района, растянувшийся по аллее, но также стол от новых друзей города — украинцев. Конечно же, будет много культурных перформансов, кульминацией которых станет выступление Каунасского городского симфонического оркестра.

В течение всего уик-энда во время "Слияния" зрителей порадуют выступления акробатов, современный цирк, действа на обеих реках и музыкальные пикники на их берегах. Так, например, каноисты и рафтеры (которые могут сделать свои плоты в специальной мастерской до начала мероприятия) смогут посетить мастерскую пленэрной живописи, спортивно-игровую станцию, послушать живую музыку и многое другое.

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"Заблудиться будет весело", — обещает каталонская компания Espectacle Spectacular, которая установит у Каунасского замка инсталляцию в виде трех лабиринтов общей площадью 700 кв. метров. Для детей обещают различные мастер-классы и другие развлечения, например, Каунасский государственный театр кукол представит в замке два "космических" шоу.

С Днем рождения, Каунас!

Хотя Каунас упоминается в исторических источниках еще в 1361 году, день рождения города традиционно отмечается 20 мая или в ближайшие выходные к этой дате. Так в 2022 году нынешней культурной столице Европы стукнет 559 лет.

Программа выходного дня будет насыщена яркими событиями, посвященными дню рождения города. Одним из них станет Европейская культурная ярмарка, где ожидаются, как традиционные ремесла, так и современные мастера. Ярмарка пройдет в Каунасском замке, где посетителей будут ждать литовские и европейские народные умельцы, художники и кулинары.

20 мая на Ратушной площади состоится официальное открытие сцены "Каунас 2022". На ней появятся лучшие и оригинальные литовские исполнители, а также гости из Европы и даже мира. Первые выходные будут наполнены поп-музыкой, роком и электроникой. В Сантаке парке будет возведена еще одна большая сцена, специально посвященная дню рождения Каунаса.

Всего Kaunas 2022 и его партнеры представят около 60 различных мероприятий, в том числе около 20 концертов в программе выходного дня "The Confluence". На помощь в организации это грандиозного мероприятия придут около 400 волонтеров.

Кульминация выходных, конечно же, состоится в месте слияния рек Неман и Нерис вечером 21 мая. Второй частью трилогии "каунасские мифы" станет мистическое шоу на воде с участием рок-звезд и симфонического оркестра. Полная программа выходных трилогии мифов Kaunas 2022 будет опубликована на сайте kaunas2022.eu в преддверии 20-22 мая.