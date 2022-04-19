Запах, голос, смех… Документальный театр: Какими нас будут помнить, когда мы умрем?

21-23 апреля в Театре улицы Гертрудес можно посмотреть документальный перформанс эстонского режиссера Барбары Лехтны "Ну, кто меня в итоге вспомнит?" Зрителям предстоит задуматься на тему, которая именно сейчас, во время войны тревожит многих — что останется ли после нас? Есть ли шанс, что физический уход не станет последней точкой на луче нашей жизни?

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Заложенный в названии спектакля вопрос возник, когда Барбара всерьез задумалась о своей смерти. Точнее, что после этого от нее останется в памяти людей, которые ее знали: голос, запах кожи, как умела заставить их смеяться? "У меня были друзья, которые умерли много лет назад. Пару лет назад я обнаружила, что совершенно не помню их голосов, - рассказывает режиссер. - В то время уже были смартфоны, но тогда на них хранили фото, чем видео. Это заставило меня задуматься о смерти вообще и спросить себя: когда в последний раз кто-нибудь произносил мое имя? И почему это так важно для меня? Думаю, я все еще выясняю оба ответа".

Такая близкая война в Украине заставила нас всех думать о смерти больше и чаще, чем, к примеру, год назад. Хотя и тогда пандемия способствовала развитию экзистенциальной темы. "Я размышляю об этом в ключе, кого мы выбираем, чтобы он нас помнил, и каким образом мы помним других? В коллективной памяти есть сила, но коллективный акт всегда состоит из индивидуальных актов принятия решения что-то делать или не делать", - рассуждает Барбара.

Foto: Kate Gecēviča

"Меня много раз спрашивали, что бы я хотела, чтобы обо мне запомнили — материального или нематериального, - рассказывает она. - Я всегда говорила, что, пожалуйста, постарайтесь запомнить мой голос. На мой взгляд, именно в голосах людей есть что-то такое конкретное. Впрочем, есть своя красота и в вещах, которые со временем исчезают - будь то воспоминание о чьем-то голосе или воспоминание об этом театральном представлении. Парадокс, что как только мы что-то стараемся забыть, мы это еще лучше помним. Я рассматриваю свою жизнь, как нечто целостное, мне никогда не хотелось бы стереть из нее какие-то моменты, даже которые я считаю ошибками".

В своем представлении Барбара исследует, как можно разделить коллективную память между несколькими незнакомыми между собой людьми. Перед постановкой она встречалась на часовую беседу с тремя разными людьми-добровольцами — они выразили готовность стать хранителями идентичности Барбары. За время этого часа они должны были объяснить Барбаре, что ей надо было сделать, чтобы они ее как можно дольше помнили. Во время спектакля добровольцев приглашают на сцену — им задают разные вопросы о Барбаре. В развитии постановки ставки растут — вопросы становятся все более личностными и даже интимными.

Как рассказывает Барбара, найти волонтеров оказалось проще, чем она рассчитывала. Каждый пришел со своей точкой зрения или заранее определенной идеей. Впрочем, ничего такого совсем уж сумасшедшего. "Обычно речь идет о том, чтобы выяснить, чего нам не хватает в жизни, и посмотреть, как мы можем заполнить этот пробел самыми красивыми способами. Например, однажды человек, прикованный к инвалидной коляске, через видеозвонок попросил меня отвезти его на море, так как сам он туда попасть не может. И мы прекрасно сделали это вместе".

Билеты на спектакль "Ну, кто меня в итоге вспомнит?" (идет на латышском и английском языках) - здесь.