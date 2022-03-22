Zelta Zivtiņas Čempionāts приглашает школьников к участию

После двухлетнего перерыва этой весной вновь состоится крупнейший в Латвии и Европе детский и молодежный фестиваль Zelta Zivtiņas Čempionāts.

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Чемпионат в этом году пройдет в три этапа – регистрация, полуфинал и финал. Этап регистрации начинается 22 марта. Чтобы принять участие, школьникам надо зарегистрировать свой класс на сайте www.zzcempionats.lv и до 4 апреля выполнить домашнее задание. Успешно выполнившие домашнее задание классы продолжат участие в цифровом полуфинале, финал пройдет очно.

Финал будет проходить на протяжении трех недель, с 9 по 27 мая, на площади Светку в Сигулде, где будет построен специальный городок. В финале примут участие 120 самых сильных и творческих классов Латвии. Соревнования пройдут в трех группах команд: 5-6 классы, 7-9 классы и 10-12 классы.

Подробная информация доступна на сайте чемпионата www.zzcempionats.lv.