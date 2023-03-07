Zelta Zivtiņas Čempionāts вновь соберет школьную молодежь всей Латвии

В этом году уже в 17-й раз пройдут крупнейшие в Европе молодежные интеллектуальные и спортивные игры – Zelta Zivtiņas Čempionāts. Ожидается, что мероприятие соберет несколько десятков тысяч школьной молодежи из разных уголков Латвии, а в финале игр примут участие более 10 тысяч молодых людей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

После трехлетнего перерыва, связанного с пандемией Covid-19, в этом году чемпионат вновь вернется к обычному формату, когда финал в течение трех дней будет проходить очно – в этом году в Бауске, которая в 2023 году получила статус молодежной столицы Латвии. Классы школ могут подавать заявки на участие в Чемпионате до 2 апреля, а финал состоится 18, 19 и 20 мая.

"В этом году наша цель на чемпионате – помочь молодым людям развить важные личные навыки, или soft skills, такие как коммуникация, лидерство, способность работать в команде, критическое мышление, креативность, самоорганизация и другие, – говорит председатель правления Tele2 Валдис Ванцович. – Эти навыки нелегко освоить без практических занятий. Об этом говорят и представители предприятий в проведенном нами опросе. В частности, около 70% из них считают, что обучить сотрудников личным навыкам сложнее, чем профессиональным, необходимым для работы".

Чемпионат предусмотрен для команд с 6-го по 12-й классы и пройдет в три этапа – подача заявок, полуфинал и финал. Чтобы принять участие, учащиеся должны зарегистрировать свой класс на сайте www.cempis.lv и выполнить домашнее задание – привести в порядок или благоустроить территорию в школе или возле нее. Оцениваться будут целеустремленность, изобретательность и сотрудничество.

Zelta Zivtiņas Čempionāts – крупнейшее ежегодное мероприятия для школьников в Латвии. В сезон 2019 года, когда Чемпионат в последний раз перед пандемией проводился в полном объеме, он собрал более 30 тысяч участников из всех регионов Латвии.