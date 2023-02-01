Отметив 40-летие, императрица Елизавета Австрийская (известной, как Сисси) вступила в возраст, дольше которого женщины в конце 19-го века обычно не заживались. Но народная любимица никак не была готова смириться с увяданием во всех смыслах — она бросает вызов возрасту, гендерным и сословным стереотипам, сковывающим женщин хуже корсажа… Даже свой уход Сиси обставляет совершенно по-хулигански. Если в картине Мари Кройцер "Корсаж" и присутствует полуторавековая благородная плесень, то исключительно, чтобы подчеркнуть — речь идет про сегодня.

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Про легендарную принцессу Сиси — Елизавету Баварскую, супругу австрийского императора Франца Иосифа – сняли около двух десятков фильмов, художественных и анимационных. Самая известная исполнительница этой роли — Роми Шнайдер снялась аж в четырех картинах. В том числе в "Людвиге" Лукино Висконти.

Весной 2023-го выйдет еще одна экранизация биографии императрицы - новый немецкий фильм сериал немецкого режиссёра Свена Бохсе, снимавшийся полтора года назад в Риге и Вильнюсе. В самый разгар пандемии, не миновавшей и съемочную группу. В главной роли - молодая американская актриса Доминик Девенпорт.

В свое время Сисси считалась первой красавицей и всенародной любимицей — она задавала модные тренды, а истории о ее экстравагантных выходках были любимой темой при дворе.

В картине Мари Кройцер на Рождество 1877 года императрице исполняется 40 лет. Для того времени это был средний возраст, когда женщины умирали. Сисси не смиряется с рангом стареющей и храбро вступает в бой со стереотипами и приличием — возрастными, гендерными, сословными. Она хочет по-прежнему вызывать восхищение — следит за талией, скачет на коне, подтягивается на кольцах. При этом жесткий корсаж, в котором трудно даже дышать, никак не сковывает ее жажды свободы и самовыражения.

На первый взгляд — фильм костюмный и исторический, но если присмотреться, режиссер как будто заигрывает со временем. Почему на замках осыпается штукатурка — это строения того времени, пережившие две мировых войны? Императрица снимается в первых пробах немого кино — так правда было? А битловка под мундиром императора, серьга в ухе кинорежиссера, электрический светильник, а розовые и фиолетовые сигаретки, а "фак" в адрес сидящей за именинным столом знати?… Режиссер Мари Кройцер как будто игриво намекает — это было давно, но такое происходит и совсем недавно.

Как будто проникшись бунтарским духом Сисси, режиссер не сильно церемонилась с кончиной принцессы. Известно, что та умерла в 1898 году от смертельного ранения кинжалом после нападения террориста Луиджи Луккени. Мари Кройцер и тут несогласна — для своей императрицы она приготовила совсем другой исход. Вольный.

И, конечно, трудно не отдать должное очень сдержанной и тонкой работе люксембургской актрисы Вики Крипс ("Призрачная нить") — собственно, должное ей уже отдали в виде Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Отдельное наслаждение — чувственный саундтрек, который французская певица и актриса Камий написала специально для этой картины.

Этот насквозь европейский фильм номинирован и на американского "Оскара". Но на пути триумфального шествия к заслуженной награде трех женщин встал мужчина — сыгравший супруга Сисси, императора Франца Иосифа актер Флориан Тайхтмайстер попал в крупный скандал. Его обвинили в хранении детской порнографии, что может отразиться и на судьбе картины.

В Латвии фильм впервые показали в прошлом году — в рамках Рижского международного кинофестиваля. Поскольку желающих посмотреть картину было гораздо больше, чем мест в Splendid Palace, решено было организовать ограниченный прокат фильма в Forum cinema. Он будет длиться совсем недолго — стоит поспешить.