Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Нелли Уварова, Игорь Гордин, Вениамин Смехов, Виталий Кищенко и другие известные актеры станут участниками 15-го по счету фестиваля. Любителей театра ждет настоящий праздник.

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"Золотая Маска в Латвии" была и остается главным театральным событием осени. Новая реальность, порожденная эпидемиологической ситуацией в стране и мире, заставила организаторов фестиваля вдвое сократить число зрительских мест в залах, отказаться от юбилейных торжеств, изменить структуру показов (их первая часть пройдет в Риге, Вентспилсе и Лиепае с 10 по 14 октября, вторая – в Риге и Лиепае с 4 по 7 декабря) – но суть проекта не затронула.

Более того, программа нынешней "Золотой Маски в Латвии" отражает весь спектр того, чем фестиваль радовал публику начиная с 2006 года. Здесь нашлось место балетной классике и современной хореографии, талантливому прочтению канонических и остроактуальных текстов, постановке для детей. Мы увидим признанных мастеров сцены и откроем для себя новые имена. Все представленные в афише работы особо отмечены экспертами российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска", их художественная ценность и общественная значимость неоспоримы.

"Иранская конференция" (10 и 11 октября в театре "Дайлес") стала одним из самых заметных явлений московского театрального сезона. Она претендует на премию "Золотая Маска" 2020 года по всем главным номинациям: "Лучший спектакль в драме, большая форма", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа драматурга", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль". Виктор Рыжаков, поставивший в Театре Наций новую пьесу Ивана Вырыпаева, собрал беспрецедентный актерский ансамбль, чтобы обсудить со сцены важнейшую тему всех времен: как научиться жить, не уничтожая друг друга. "Любить людей – целая наука. И наш спектакль – это научная конференция на эту тему", -- говорит режиссер.

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"Танцпол" (12 октября в Лиепайском театре, 14 октября в

Вентспилсском театральном доме Jūras Vārti), созданный известным бельгийским хореографом Йеруном Вербрюггеном к 30-летию театра "Балет Москва", объединил обе труппы коллектива – классическую и современную. На пуантах и роликовых конках, босиком и в мягких туфлях артисты признаются в любви к танцу – который может исцелить от всех печалей, а может и уничтожить, как на данс-марафонах времен Великой депрессии…

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Балет Минкуса "Дон Кихот" в хореографии Йохана Кобборга (4 декабря на сцене театра "Дайлес") принес Санкт-Петербургскому государственному академическому театру балета имени Леонида Якобсона шесть номинаций на премию "Золотая Маска" 2019 года: "Лучший спектакль", "Лучшая работа балетмейстера", "Лучшая работа художника" и "Лучшая работа художника по костюмам", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль". Критики и балетоманы, включая самых придирчивых, называют спектакль выдающимся и по замыслу, и по исполнению. А еще он отличается восхитительной жизненной силой и чувством юмора. Словом, это настоящий хит.

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Театр балета имени Леонида Якобсона также представит гала-концерт "Якобсон и классика" (6 декабря в Вентспилсском театральном доме Jūras Vārti), где фрагменты знаменитейших балетов XIX века соседствуют с миниатюрами великого хореографа, имя которого носит труппа. Сочиненные десятилетия назад, они и сейчас восхищают своей оригинальностью, художественной силой и одухотворенностью.

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Спектакль для семейного просмотра "Цацики идет в школу" (5 декабря на сцене театра "Дайлес", 6 декабря в Лиепайском концертном зале Lielais Dzintars) невероятно популярен в Санкт-Петербурге. Поставленный Юлией Каландаришвили в театре "Суббота" по повести Мони Нильсон-Брэнстрем, веселый и трогательный, он разрушает стереотипы "взрослого" и "детского" поведения и помогает находить выходы из самых трудных ситуаций – например, травли в школе.

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Крошечный театр "Поиск" в 2019 году прославил город Лесосибирск, удостоившись за спектакль "Мертвые души" номинаций "Лучший спектакль в драме, малая форма", "Лучшая работа режиссера" (Олег Липовецкий), "Лучшая работа художника" (Яков Каждан) и "Лучшая мужская роль" (Олег Ермолаев, Максим Потапченко, Виктор Чариков). Великая поэма Гоголя разложена на три голоса и сыграна так, что три часа пролетают быстрей птицы-тройки. В этом наша публика сможет убедиться 5 декабря (Лиепайский театр) и 7 декабря (театр "Дайлес", Малый зал) – в день закрытия XV фестиваля "Золотая Маска в Латвии".

Foto: Publicitātes foto

Генеральными партнерами "Золотой Маски в Латвии" на протяжении 15 лет являются компания "Северсталь" и Rietumu Banka. В 2019 году фестиваль обрел нового партнера - ПАО "Уралкалий". "Золотая Маска в Латвии" проходит при поддержке Министерств культуры Латвийской Республики и Российской Федерации, Посольств Латвийской Республики и Российской Федерации, Государственного Фонда культурного капитала Латвии, Рижской думы, Лиепайской думы и Вентспилсской думы. Организатор фестиваля "Золотая Маска в Латвии" - компания ART Forte.

Билеты на спектакли фестиваля "Золотая Маска в Латвии" можно приобрести во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze, bilesuparadize.lv.

Дополнительная информация на сайтах goldenmask.lv и artforte.lv.