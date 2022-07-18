Знаменитый украинский хор мальчиков "Дударик" выступит в Латвии

Украинский национальный академический хор мальчиков "Дударик" из города Львов посетит Латвию с концертным туром. Цель визита — собрать пожертвования для поддержки Украины. В конце июля хор даст два концерта в Риге и один концерт в Юрмале.

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Национальный академический хор мальчиков Украины "Дударик", который был основан в 1971 году, удостоен Национальной премии имени Тараса Шевченко – это высшая государственная награда в сфере культуры в Украине, а также многих других наград. За время своего существования "Дударик" дал более 2500 концертов в самых престижных концертных залах Украины и всего мира, среди которых Карнеги-холл, Собор Парижской Богоматери в Париже, Air Place в Ванкувере, Национальная филармония в Варшаве и т.д.

Репертуар хора очень разнообразен. Коллективу особенно близка музыка Украинского национального духовного хора. Вторым по значимости направлением репертуара является вокальное исполнение симфонической музыки. Хор не только интерпретирует известные классические шедевры, но и создает уникальный украинский вариант их интерпретации.

Хор можно будет услышать на концертах 27 июля в Рижском Верманском саду в 19.00 и 28 июля в Большой Гильдии в 19.00. Концерт в Юрмале, в Дубултской евангелическо-лютеранской церкви состоится 29 июля в 19.00 часов.

Билеты можно приобрести в Bilešu paradīze.