"Золотая Маска в Латвии" 2020 года объявила звездную программу

Пятнадцатый, юбилейный фестиваль "Золотая Маска в Латвии" пройдет в Риге, Вентспилсе и Лиепае с 10 по 14 октября и с 4 по 7 декабря. Это будут первые масштабные гастроли в стране после более чем полугодовой паузы, и каждый любитель театра может найти в афише спектакль по душе.
- 1. Иранская конференция (Театр Наций, Москва)
- 2. Танцпол (Театр "Балет Москва", Москва)
- 3. Дон Кихот (Театр балета им. Леонида Якобсона, Санкт-Петербург)
- 4. Гала-концерт (Театр балета имени Леонида Якобсона, Санкт-Петербург)
- 5. Цацики идет в школу (Театр "Суббота", Санкт-Петербург)
- 6. Мертвые души (Театр "Поиск", Лесосибирск)