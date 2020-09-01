1 7
Иранская конференция (Театр Наций, Москва)
"Золотая Маска в Латвии" 2020 года объявила звездную программу
Foto: Publicitātes foto

Пятнадцатый, юбилейный фестиваль "Золотая Маска в Латвии" пройдет в Риге, Вентспилсе и Лиепае с 10 по 14 октября и с 4 по 7 декабря. Это будут первые масштабные гастроли в стране после более чем полугодовой паузы, и каждый любитель театра может найти в афише спектакль по душе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 7
Иранская конференция (Театр Наций, Москва)

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime

Tags

"Золотая Маска" в Латвии"
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Твой банк в твоих руках
DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Продолжая модернизацию погрузочно-разгрузочной инфраструктуры, в Рижском порту открыт новый контейнерный кран
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью