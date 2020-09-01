"Золотая Маска в Латвии" 2020 года объявила звездную программу

Пятнадцатый, юбилейный фестиваль "Золотая Маска в Латвии" пройдет в Риге, Вентспилсе и Лиепае с 10 по 14 октября и с 4 по 7 декабря. Это будут первые масштабные гастроли в стране после более чем полугодовой паузы, и каждый любитель театра может найти в афише спектакль по душе.

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