Золотая Маска в Латвии. "Горбачев": сначала любовь, потом политика

Про спектакль Театра Наций "Горбачев" написаны горы рецензий. Билеты на него в Москве либо караулят на официальном сайте, либо приобретают у перекупщиков очень задорого. То же самое было с предыдущей российской постановкой Алвиса Херманиса – "Рассказами Шукшина". Она до сих пор в репертуаре, тринадцатый год уже.

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Задумывая второй совместный спектакль с Театром Наций, Алвис Херманис понимал, что публика отнесется к фигуре последнего президента СССР неоднозначно, но у режиссера была своя задача: "Если и есть один человек в XX веке, который так масштабно повлиял на жизнь сотен миллионов, то это Горбачев, - уверен Херманис. – Именно он перерисовал карту всей Евразии, он нашел ключ от тюрьмы, в которой мы пребывали, сделав шаг в сторону гласности. Лично я раньше думал, что СССР рухнул в силу экономических причин. Сейчас я уверен – это сделал один человек. И цель спектакля – понять, какие качества этого человека, какие ингредиенты его души привели к тому, что он стал той песчинкой, которая остановила огромный механизм".

И вот уже политика твердою волей постановщика отодвигается на второй план – в спектакле это лишь фон, на котором развиваются взаимоотношения супружеской пары, Михаила и Раисы Горбачевых. А период с 1985 по 1991 годы, когда Горбачев был у власти, вообще исключен из спектакля. По словам Херманиса, эта пьеса (им же самим написанная) - не торжественный панегирик на юбилейном собрании. Это рассказ о чувствах, которые развернули ход истории.

"Я считаю, что у Михаила Горбачёва, как у героев "Рассказов Шукшина", сердце размера ХХL. Оно того же химического состава, что у шукшинских персонажей. Это очень порядочный человек, и в этом его трагедия", – говорит режиссер.

"Горбачев" Херманиса весь состоит из пронзительных маленьких историй о жизни президента СССР и его жены. На сцене лишь два героя: Михаил Сергеевич – Евгений Миронов и Раиса Максимовна – Чулпан Хаматова.

"У нас нет задачи сделать двойников, добиться портретного сходства, – признается Евгений Миронов. – Мы пытаемся понять способ их мышления, причину их поступков. Ведь подумать только: в Москве встретились тракторист из Ставрополя и девушка-отличница из Сибири. Просто Ромео и Джульетта какие-то! Как он ее любил, как восхищался ею!"

Foto: Publicitātes foto

Перед тем, как приступить к репетициям, команда спектакля тщательно готовилась: изучала воспоминания, документы, мемуары политиков, просматривала интервью, лично встречалась с Михаилом Горбачёвым. Постановка на сцене Театра Наций – очень честный рассказ из первых уст, который должен спровоцировать зрителей на обсуждение и принятие собственного решения: кем был для России этот человек и как его любовь повлияла на жизнь будущих поколений.

…Они прошли через всю жизнь, держась за руки. В буквальном и переносном смысле. Михаила и Раису Горбачевых называли парой из средневековья, где она всегда оставалась прекрасной дамой, а он – рыцарем, который совершал подвиги, чтобы завоевать ее сердце. Именно таким, влюбленным, смотрящим друг другу в глаза, и посвятил свой новый спектакль латвийский режиссер, художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис.

"Горбачев" будет показан в рамках фестиваля "Золотая Маска в Латвии" 21 и 22 октября на сцене театра "Дайлес".

"Золотая Маска в Латвии" проходит при поддержке Министерств культуры Латвийской Республики и Российской Федерации, Посольств Латвийской Республики и Российской Федерации, Государственного Фонда культурного капитала Латвии, Рижской думы, Лиепайской думы и Вентспилсской думы. Организатор фестиваля - компания ART Forte.Генеральными партнерами "Золотой Маски в Латвии" на протяжении 15 лет являются компания "Северсталь" и Rietumu Banka. В 2019 году фестиваль обрел нового партнера - UralKali. Информационный партнер – портал Delfi.

Билеты на спектакли "Золотой Маски в Латвии" можно приобрести во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze, bilesuparadize.lv. До 4 октября цены снижены на 15 процентов в честь 15-летия фестиваля.

Дополнительная информация на сайтах goldenmask.lv и artforte.lv.