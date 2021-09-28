"Золотая Маска в Латвии": Кто такой Цацики и с чем его едят

Единственный детский спектакль в афише фестиваля "Золотая Маска в Латвии" - "Цацики идет в школу". Поставлен он по замечательной книжке Мони Нильсон-Брэнстрем, переведенной на двадцать языков, экранизированной в Швеции и очень удачно инсценированной в театре "Суббота" из Санкт-Петербурга.

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Мальчику со странным именем Цацики-Цацики Юхансон трудно было появиться на свет: первую повесть о нем издатели забраковали, потому что она была… слишком веселая. Получив несколько отказов кряду, Мони Нильсон-Брэнстрем положила книжку в стол и надолго потеряла надежду. Потом все-таки решилась на последнюю попытку – и оказалась автором бестселлера. Дальше у нее началась совсем другая жизнь, в которой Цацики играет одну из главных ролей…

Мони с удовольствием посвятила ему три книжки, на четвертой решила остановиться, но читатели мало того что расстроились и забросали писательницу тысячами писем, они еще и что-то вроде петиции в поддержку Цацики запустили. Так что теперь Цацики – герой семи повестей и трех фильмов!

В чем секрет? В том, что это очень хорошая литература. Ну и в том, что Цацики не такой, как все. И Мамаша у него необычная: слишком молодая, слишком рыжая, то и дело меняет работу, умеет танцевать на пуантах, играть на бас-гитаре и ходить на руках, а вот готовить не умеет. Разве такими должны быть матери-одиночки? И правда ли, что где-то в Греции живет Ловец Каракатиц, отец Цацики?

В общем, представьте себе, что Пеппи Длинныйчулок родила сыночка и отвела в первый класс. Понятно же, что она не даст его в обиду ни директору, ни хулигану, который обожает издеваться беззащитными семилетками…

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Мони называет себя писательницей-лентяйкой – зачем, мол, что-то придумывать, если можно разбудить в себе ребенка и вспомнить собственное детство. На всю школу только у нее и брата была не шведская мама, а необычная, еврейская, а лето в Греции было их общим ежегодным праздником; других персонажей Мони подсмотрела среди друзей сына и ребят, у которых преподавала. В общем, всего-то и оставалось, как закрутить лихой сюжет. Это взрослые писатели могут позволить себе тратить страницы на пустое бла-бла-бла, лить воду, описывать природу или погоду, с детьми такие номера не проходят, уверена Мони: если ты не держишь читателя в постоянном напряжении, то книжку захлопнут, и все…

Собственно, того же принципа придерживались создатели спектакля "Цацики идет в школу". Все-все-все роли режиссер Юлия Каландаришвили раздала двум молодым артистам, Станиславу Демину-Левийману и Софье Андреевой. Жонглировать репликами и персонажами этому блестящему дуэту приходится в таком темпе, что точно не соскучишься…

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Мони Нильсон-Брэнстрем, придя в театр "Суббота" на своего обрусевшего "Цацики", смеялась и плакала, настолько ей понравилась постановка. И нравится она не только писательнице. Можно с лупой изучать интернет – ни одного отрицательного отзыва, сплошные пять звезд из пяти и бесконечные аншлаги. "Этот спектакль обязательно должны увидеть в Швеции", - говорит Мони. Но сначала он приедет в Ригу (16 октября в 13.00. и 16.00, Новый зал Латвийской Национальной оперы) и Лиепаю (17 октября в 13.00 и 16.00, концертный зал Lielais Dzintars), на фестиваль "Золотая Маска в Латвии".

"Золотая Маска в Латвии" проходит при поддержке Министерств культуры Латвийской Республики и Российской Федерации, Посольств Латвийской Республики и Российской Федерации, Государственного Фонда культурного капитала Латвии, Рижской думы, Лиепайской думы и Вентспилсской думы. Организатор фестиваля - компания ART Forte.

Генеральными партнерами "Золотой Маски в Латвии" на протяжении 15 лет являются компания "Северсталь" и Rietumu Banka. В 2019 году фестиваль обрел нового партнера - UralKali. Информационный партнер – портал Delfi.

Билеты на спектакли "Золотой Маски в Латвии" можно приобрести во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze, bilesuparadize.lv. До 4 октября цены снижены на 15 процентов в честь 15-летия фестиваля.

Дополнительная информация на сайтах goldenmask.lv и artforte.lv.