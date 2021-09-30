"Золотая Маска в Латвии": очень живые "Мертвые души"

Из Сибири с любовью: на главный театральный фестиваль страны едет спектакль из Красноярского края. Таких гостей Латвия еще не принимала. Зато в Москве, Питере, Омске, Новосибирске, Пскове и других городах они успели произвести фурор.
Ольга Остроумова отдала свой билет на московские гастроли "Мертвых душ" коллеге Виктору Сухорукову, чтоб он полюбовался на "сибирское хулиганье" - сама она спектакль уже видела. Сухоруков пришел в восторг: "Я ликовал! Я наслаждался! Я любил их всех — с их тряпками, посудами, мебелями, с их рваными майками, с их переодеваниями, с их ребячеством, озорством, азартом! Вот он — театр! Вот она — безумная, красивая, талантливая, творческая одержимость. Вот оно — человеческое, земное сочинительство! Вот он — театр! Именно этим трем актерам с их режиссером и нужно было вручать "Золотую Маску". Вместе с телевизором, с холодильником, с автомобилем или просто с конвертом денег. Надо награждать одержимость!"
К сожалению, ни одной "Золотой Маски" спектакль не выиграл. Хотя у него было аж шесть шансов - по числу номинаций. Зато сколько народа узнало о существовании Лесосибирска! Сколько столичных корреспондентов ринулось в Красноярск, чтобы добраться оттуда до затерянного в тайге городка! (300 километров от краевого центра, лучше на машине, потому что автобус идет 5 часов, а электричка раз в неделю – все десять)
Обнаружили много поразительного. Реку Енисей и порт на ней. Несколько лесопилок, хоть Твин Пикс в побратимы бери. Новенький Крестовоздвиженский собор с 13 куполами. Мечеть. 59 306 жителей, не все из которых знают, что у них есть театр "Поиск" с 88 местами в зале. Труппу театра "Поиск", состоящую из девяти актеров - заметьте, ни один на стороне не халтурит, свадьбы-корпоративы не ведет. Здание театра "Поиск", примыкающее к блочной пятиэтажке. Ничего страшного: в 44-летней истории "Поиска" был период, когда играть вообще приходилось в трехкомнатной квартире...
Тем не менее громкие достижения имелись у "Поиска" еще в советском прошлом – в 1973 году он со спектаклем "Вей, ветерок!" по Райнису стал лауреатом Всесоюзного смотра народных театров, в 1982-м увез из Токио Гран-при за лучшую женскую роль Международного фестиваля любительских театров… В 1988-м "Поиск" получил свое помещение, в 1992-м начал новую, профессиональную жизнь. В ней было (и есть!) много хорошего: молодежная студия, успешные премьеры, гастроли, творческие лаборатории, фестивали… но вот настоящий, громкий успех пришел вместе с "Мертвыми душами". На национальную театральную премию выдвинули и сам спектакль, и режиссера Олега Липовецкого, и художника Якова Каждана, и каждого из артистов - Олега Ермолаева, Максима Потапченко и Виктор Чарикова.
"Гоголь назвал "Мертвые души" поэмой. Так же, как Гомер назвал свою "Одиссею". И там, и там – роудмуви. Только Одиссей держит путь домой к своей семье, а Чичиков двигается в никуда. И тут направление движения Павла Ивановича совпадает с дорогой птицы-тройки, о которой пишет Гоголь. В этой поэме он попытался с любовью описать всю Россию, как она была, как будет и как есть. С одной стороны – это прекрасное лирическое произведение, с другой – жесткое, пристрастное и очень смешное исследование русских характеров и российского общества. Я очень хотел сохранить обе эти ипостаси гоголевского текста", – говорит Олег Липовецкий. И отправляет в путешествие трех виртуознейших актеров – худрука "Поиска" Олега Ермолаева (он будет Чичиковым) и Виктора Чарикова с Максимом Потапченко (которые исполнят все остальные роли) – чтобы вместе со зрителями осмыслить великий текст, в буквальном смысле играючи…
На сей раз великолепная тройка домчится аж до Риги и Лиепаи, а это больше 4000 километров, если по прямой. Никогда еще на "Золотую Маску в Латвии" не приезжали гости из такого далека. Свой спектакль они покажут 17 и 18 октября в Новом зале Оперы и 19 октября на сцене Лиепайского театра.
"Золотая Маска в Латвии" проходит при поддержке Министерств культуры Латвийской Республики и Российской Федерации, Посольств Латвийской Республики и Российской Федерации, Государственного Фонда культурного капитала Латвии, Рижской думы, Лиепайской думы и Вентспилсской думы. Организатор фестиваля - компания ART Forte.
Генеральными партнерами "Золотой Маски в Латвии" на протяжении 15 лет являются компания "Северсталь" и Rietumu Banka. В 2019 году фестиваль обрел нового партнера -UralKali. Информационный партнер – портал Delfi.
Билеты на спектакли "Золотой Маски в Латвии" можно приобрести во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze, bilesuparadize.lv. До 4 октября цены снижены на 15 процентов в честь 15-летия фестиваля.
Дополнительная информация на сайтах goldenmask.lv и artforte.lv.