"Золотая Маска в Латвии". Все на "Танцпол"!

В 2019 году "Балет Москва", один из сильнейших хореографических коллективов России, отмечал 30-летие. Для театра главный подарок – конечно, премьера, желательно уникальная, для него специально созданная, и чтобы ролей побольше, и чтобы публике понравилась, и чтоб критики оценили. Пригласив на постановку бельгийца Йеруна Вербрюггена, "Балет Москва" именно такую премьеру к юбилею и получил: эффектную, с говорящим и емким названием "Танцпол". 7 октября спектакль будет показан на открытии XV фестиваля "Золотая Маска в Латвии" в театральном доме Jūras Vārti в Вентспилсе, 9 октября – на сцене Лиепайского театра.

"Танцпол" отсылает к данс-марафонам, которые проходили в США век назад, в годы Великой депрессии. Чтобы заработать на хлеб, участники этих состязаний сражались за победу, как гладиаторы на арене, и не понимали, когда их силы оказывались на исходе.

С современными танцовщиками зачастую случается то же самое, говорит Вербрюгген. Кому не знать, как не ему – еще десять лет назад Йерун был премьером знаменитого Балета Монако… и ушел на пике карьеры, чтобы быстро стать чрезвычайно востребованным хореографом: "Танец — это лекарство, но в то же самое время он может разрушить тебя, если ты вовремя не остановишься. Он может быть чем-то прекрасным и вместе с тем очень мрачным". Изматывающую и азартную природу танца Вербрюгген показывает, задействуя и классическую, и современную труппы "Балета Москва" – ведь участники данс-марафонов тоже имели разную подготовку…

Над сценографией и костюмами работал художник Дмитрий Разумов, известный московскому зрителю по "Всем оттенкам голубого" в "Сатириконе" и "Живым картинам" в Театре Наций; Дмитрий сотрудничал с труппами из России, Германии, Венгрии, Польши, Эстонии, но для Латвии это новое имя. Нашу публику ждет знакомство и с еще одним соавтором "Танцпола", шведским композитором Стефаном Левиным. Его стиль, причудливый микс акустических инструментов с электроникой, часто называют нордическим нуаром. Музыка Левина звучала в спектаклях Королевского балета Швеции, Балета Монте-Карло, Гётеборгской и Страсбургской опер. Специально для "Танцпола" Стефан создал партитуру, напоминающую саундтрек к хорошему фильму.

…Ролики и пуанты. Мягкие туфли и босые ноги. Строгие костюмы, уравнивающие мужчин и женщин, звезд и статистов, победителей и побежденных. Криминальные метки - обведенные контуры тел на полу. Танец может быть удовольствием, ритуалом, профессией, но от него не уйти никому. Он - воплощение жизни с ее разнообразием ритмов, чувственностью, могучей энергией движения. "Dancing stars are never alone at nights", – гласит слоган "Танцпола". Танцуют все.