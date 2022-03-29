Zuzeum открывает сезон творческих мастерских для детей

С 3 апреля в арт-центре Zuzeum по воскресеньям будут проходить регулярные творческие занятия для детей разных возрастов.

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Творческие мастерские будут проходить под руководством педагогов, тема каждого занятия будет отличаться. Все материалы входят в стоимость (8 евро). Длительность занятия - 1 час.

Организаторы просят приходить в соответствующей одежде, желательно взять с собой сменную обувь. Язык занятий: латышский, русский, английский.

Родители могут свободное время провести в кафе или осмотреть выставку (без дополнительной платы).

Ближайшие творческие мастерские пройдут 3 и 10 апреля в 12.00 - детям 3-6 лет, в 14.30 - детям 6-11 лет. Билеты можно приобрести здесь.