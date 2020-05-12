Звезды не приедут. Фестиваль Лаймы Вайкуле переносят на следующий год

Организаторы международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala сообщили о переносе мероприятия на июль 2021 года. Причиной такого решения стала ситуация с пандемией вируса COVID-19.

В распространенном официальном сообщении организаторы фестиваля подчеркивают, что столь строгие меры являются необходимыми для заботы о здоровье и безопасности латвийского общества, и обещают приложить все усилия, чтобы в следующем году главное музыкальное событие Юрмалы превзошло все ожидания поклонников.

"Дорогие друзья! Я очень скучаю по нашим встречам и мечтаю о том, чтобы скорее обнять вас без дистанции в два метра! Сложившаяся ситуация является для нас огромным вызовом, но общими силами мы с ней справимся. Это время промчится очень быстро, и я уже планирую программу фестиваля на следующий год. Буду благодарна вам за поддержку и лояльность, и верю, что мы сможем сделать фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala еще более грандиозным. До скорых встреч в "Дзинтари" в 2021 году! Насладимся музыкальным рандеву вместе!", - передала послание поклонникам фестиваля его муза, латвийская певица Лайма Вайкуле.

Все приобретенные билеты действительны для посещения фестиваля в 2021 году. Никаких дополнительных действий их обладателям совершать не нужно.

Более подробная информация о фестивале - на официальном сайте Laima Rendezvous Jūrmala www.laimafestival.lv.