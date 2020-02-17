Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

6 августа комики юмористического шоу Stand Up на ТНТ снова выступят в концертном зале Дзинтари с совершенно новой программой и в рекордно большом составе.

Летний гастрольный концерт "Stand Up на ТНТ" в Юрмале состоится уже пятый год подряд.

Этим летом, как всегда, комики привезут на суд юрмальского зрителя новые, еще не показанные в телеэфире шутки, и в этот раз приедут в рекордно большом составе. За один вечер на сцене концертного зала Дзинтари выступят: Стас Старовойтов, Виктор Комаров, Алексей Щербаков, Сергей Детков, Виктория Складчикова, Роман Косицын, Гурам Амарян, Евгений Чебатков и Павел Дедищев. Многие из них - уже признанные звезды российского стендапа и любимые латвийцами юмористы, некоторые выступят в Юрмале впервые.

Билеты в кассах Biļešu serviss с 17 февраля.

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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