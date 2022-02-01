5 важных вещей, которые нужно знать о депозитной системе

С 1 февраля этого года в Латвии начинает работать система депозита упаковок напитков. Теперь при покупке стеклянной, пластмассовой (ПЭТ) и металлической (банка) упаковки напитков, отмеченной латвийским депозитным знаком, жители должны будут внести депозитный сбор в размере 0,10 евро, который можно будет вернуть после сдачи пустой упаковки. Что нужно учитывать в отношении новой депозитной системы?

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1. Какие упаковки можно сдавать в депозитную систему?



В систему депозита можно сдавать стеклянную, пластмассовую (РЕТ) и металлическую (жестяную) упаковку, в которую наливаются безалкогольные напитки, все виды пива и другие алкогольные напитки крепостью до 6%, а сама упаковка маркирована латвийским знаком депозита. Упаковка должна быть приобретена с 01.02.2022.

Сданная упаковка будет приниматься только в том случае, если она будет пустой и не сплющенной, а на этикетке упаковки будет находиться разборчивый знак депозита и штрихкод.

2. Как распознать депозитную упаковку?



Вся депозитная упаковка маркирована латвийским знаком депозита, который обозначает принадлежность конкретной упаковки к системе депозита, а также указывает на факт внесения депозитной платы за эту упаковку. Знак депозита обозначает упаковку двух видов — одноразовую и повторно заполняемую (ПЗ).

Сданная одноразовая упаковка будет учитываться и подготавливаться к переработке, а повторно заполняемая (ПЗ) упаковка будет доставляться обратно производителям, где эту упаковку вымоют, повторно заполнят и выпустят обратно на рынок.

3. Все ли депозитные пункты одинаковы?



В Латвии работают депозитные пункты двух видов — автоматические и ручные. В автоматических депозитных пунктах тару нужно сдавать в таромат. После сдачи всей упаковки таромат выдаст депозитный купон, которым можно будет рассчитаться за товары в указанном на купоне месте торговли. В ручных депозитных пунктах тару принимает работник магазина. Он выдаст наличные за сданные единицы упаковки или оформит их как скидку на покупку.

4. Куда сдавать не включенную в систему или непригодную упаковку напитков?



Упаковки напитков, не принятые депозитной системой, по-прежнему можно сдать в установленные неподалеку сортировочные контейнеры. В случае, если в пункт приема депозита принесена упаковка напитка, которую нельзя сдать в депозитную систему (например, бутылка из-под крепкого алкоголя или упаковка, не маркированная знаком депозита), или, например, этикетка сдаваемой депозитной упаковки либо сама упаковка имеет существенные повреждения, ее можно выбросить в контейнер для сортировки отходов, который установлен неподалеку от пункта депозита, что позволит обеспечить чистоту окружающей среды.

5. Что надо учитывать в переходный период?



Для депозитной системы установлен шестимесячный переходный период (01.02.2022–31.07.2022). В это время на полках магазинов будет размещаться упаковка и со знаком депозита, и без него. При покупке напитка нужно обратить внимание на этикетку упаковки! К упаковке без знака депозита депозитная плата не применяется и ее нельзя сдать в депозитных пунктах!

Актуальная информация о системе депозита доступна на домашней странице: www.depozitapunkts.lv, а также в аккаунтах: Depozīta punkts в Facebook и Instagram.