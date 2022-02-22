Депозитная плата не является повышением цены продукта

В Латвии начала работу система депозита упаковок напитков, и десятицентовая монета обрела новую ценность — теперь, покупая напитки с латвийским депозитным знаком, жители должны вносить депозитную плату в размере 0,10 евро, которую после сдачи упаковки можно получить обратно. Для общества депозитная плата является дополнительной мотивацией для сдачи пустых депозитных упаковок, однако ее роль в депозитной системе намного шире.

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0,10 евро как дополнительная мотивация для покупателей напитков

Принцип действия депозитной системы предусматривает, что за каждую депозитную упаковку, маркированную латвийским знаком депозита, покупатель должен вносить депозитную плату в размере 0,10 евро. Сделанный платеж является не удорожанием продукта, а залогом, который дает покупателю после опустошения приобретенной упаковки дополнительную мотивацию не выбрасывать ее в бытовые отходы или в окружающую среду, а сдавать обратно в депозитную систему, обеспечивая таким образом переработку упаковки и сохранение окружающей среды. К сожалению, большая часть населения отходы не сортирует — как свидетельствуют данные[1], из всех выпущенных пластмассовых упаковок собираются и перерабатываются лишь 35 %, поэтому система депозита и депозитная плата являются хорошо зарекомендовавшим себя в мире способом побуждения к сортировке упаковок для той части общества, которая до сих пор этого не делала.

Важно, что депозитную плату можно вернуть только за ту упаковку, за которую в момент покупки было заплачено 0,10 евро. "Депозитная плата служит залогом за упаковку, которую нужно сдать обратно в систему депозита. Использование тележек для покупок тоже работает по аналогичному принципу — чтобы воспользоваться тележкой, нам нужно вложить в нее монету, а для того, чтобы получить деньги обратно, тележку после шопинга нужно вернуть на место. Если какой-то несознательный покупатель тележку не возвращает, он теряет заплаченные деньги. В свою очередь, если не возвращается депозитная упаковка, внесенная депозитная плата остается в системе и вновь вкладывается в ее работу", — рассказывает председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.

Оборот депозитной платы в системе депозита

Депозитная плата должна проделать долгий путь через всех участников оборота напитков, чтобы в конце цикла снова оказаться в кошельке потребителя. Сначала, производя напитки в депозитной упаковке и выпуская их на латвийский рынок, производители платят оператору системы депозита депозитную плату за каждую выпущенную на рынок упаковку напитков. Когда дальше продукт попадает на полки магазинов, продавец платит депозитную плату производителю за каждую приобретенную единицу депозитной упаковки. Затем продавец получает выплаченную производителю депозитную плату обратно, продавая напиток покупателю, а конечный пользователь получает обратно внесенную депозитную плату, когда сдает депозитную упаковку в систему депозита.

Позже продавец в магазине сдает принятую упаковку оператору, который возвращает продавцу депозитную плату за конкретные виды упаковки. В этот момент цикл оборота депозитной платы завершен, депозитная плата выполнила свою задачу.

Принципы финансирования системы депозита

Система депозита является системой расширенной ответственности производителей, что означает, что те, кто производит напитки в депозитной упаковке, должны обеспечить сбор и переработку этой упаковки в определенном объеме. Создание латвийский системы депозита финансировали производители и импортеры напитков, обеспечив финансирование создания системы и выплачивая плату за участие в системе за каждую выпущенную на рынок единицу упаковки. Плата за участие производителей и импортеров напитков, доходы от собранного и сданного на переработку материала, а также депозитная плата за ту упаковку, которую потребители не вернули обратно в систему, покрывает расходы на работу системы депозита.

Бюджет системы депозита планируется по принципу бесприбыльности, и это контролирует Регулятор Общественных Услуг. Если оператор получает прибыль за какой-то период, эти средства используются для финансирования работы системы в следующие периоды.

Актуальная информация о системе депозита опубликована на домашней странице: www.depozitapunkts.lv, а также в аккаунтах Depozīta punkts в Facebook и Instagram.

[1]VARAM, Статистическое сообщение о видах произведенных в 2019 году использованных упаковок и объемах возвращения ресурсов в Латвийской Республике.