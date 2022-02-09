Как распознать латвийский депозитный знак?

В феврале в Латвии начала работать система депозита упаковок напитков, в которую можно сдавать пустые пластмассовые (ПЭТ), стеклянные и металлические (жестяные) упаковки напитков, приобретенных с 1 февраля с. г. и маркированных латвийским знаком депозита. Как заметили жители, многие этикетки напитков также имеют другие депозитные знаки из соседних стран. Как определить, какую упаковку можно сдать в латвийскую депозитную систему и среди всех депозитных знаков распознать настоящую?

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В депозитную систему можно сдавать стеклянные, пластмассовые (ПЭТ) и металлические (жестяные) упаковки, в которые разливают безалкогольные напитки, все виды пива и другие алкогольные напитки крепостью до 6 %, а сами упаковки маркированы латвийским знаком депозита. В депозитной системе участвует приблизительно 450–500 миллионов таких единиц упаковки.

Латвийский знак депозита обозначает принадлежность конкретной упаковки к системе депозита, а также указывает на факт внесения депозитного сбора за эту упаковку. Знак депозита обозначает упаковки двух видов – одноразовые и повторно заполняемые (ПЗ).

Учитывая, что на этикетке упаковки могут находиться и знаки депозита соседних стран, которые, как и латвийский знак, визуально напоминают бутылку, прежде чем приобрести напиток, просим внимательно изучить этикетку. Если на ней есть латвийский знак депозита, то за продукт взимается депозитный сбор, а впоследствии упаковку можно будет сдать в депозитную систему. Но а если в Латвии была куплена упаковка, на которой находится только депозитный знак соседних стран, за эту упаковку депозитный сбор не взимается и ее можно сдать в имеющиеся мусоросортировочные контейнеры.

Актуальная информация о системе депозита опубликована на домашней странице: www.depozitapunkts.lv, а также в аккаунтах Depozīta punkts в Facebook и Instagram.