Обрати внимание – полки магазинов депозитными упаковками будут заполняться постепенно

С 1 февраля в Латвии действует система депозита упаковок напитков. В целях обеспечения успешного вхождения депозитных продуктов на рынок, установлен период перехода к системе депозита с 1 февраля по 31 июля 2022 года, поэтому покупатели должны учитывать, что во время этого периода на полках магазинов будут находиться и упаковки со знаком депозита, и без него. Полки магазинов будут наполняться депозитными упаковками постепенно, с ежемесячным увеличением количества депозитных продуктов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Что нужно иметь в виду во время переходного периода?

Шестимесячный переходный период установлен в целях облегчения для производителей напитков в Латвии перехода к депозитной системе и предоставления возможности распродажи произведенного товара без депозитного знака. Это значит, что до 31 июля на полках магазинов будут находиться как маркированные депозитным знаком, так и немаркированные продукты, потому что замена упаковок без депозитного знака на упаковку с депозитным знаком будет происходить постепенно. В свою очередь, с 1 августа на полках напитков будут находиться только новые продукты, маркированные депозитным знаком.

Чтобы понять, приобретен ли маркированный депозитным знаком продукт, за который взимается депозитная плата в размере 0,10 EUR и который потом можно сдать в депозитных пунктах, в момент приобретения упаковки жители должны тщательно осмотреть этикетку напитка и ценник товара. Если приобретается упаковка без депозитного знака, за нее не взимается депозитная плата и ее нельзя сдать в системе депозита. Упаковку без депозитного знака можно сдать в имеющиеся сортировочные контейнеры.

Вся депозитная упаковка маркирована латвийским знаком депозита, который обозначает принадлежность конкретной упаковки к системе депозита, а также указывает на факт внесения депозитной платы за эту упаковку. Знак депозита обозначает упаковку двух видов – одноразовую и повторно заполняемую (ПЗ).

Сданная одноразовая упаковка будет учитываться и подготавливаться к переработке, а повторно заполняемая (ПЗ) упаковка будет доставляться обратно производителям, где эту упаковку вымоют, повторно заполнят и выпустят обратно на рынок.

Где можно сдать упаковку без депозитного знака?

Если во время переходного периода будет приобретена упаковка напитка, не маркированная депозитным знаком, ее можно будет сдать в имеющиеся сортировочные контейнеры для отходов. В свою очередь, если в пункт приема депозита будет принесена упаковка напитка, которую нельзя сдать в депозитную систему, или, например, этикетка сдаваемой депозитной упаковки либо сама упаковка имеют существенные повреждения, ее можно будет выбросить в контейнеры для сортировки отходов, которые будут установлены неподалеку от тароматов, что позволит позаботиться о чистоте окружающей среды.

Актуальная информация о системе депозита доступна на домашней странице: www.depozitapunkts.lv, а также в аккаунтах: Depozīta punkts в Facebook и Instagram.

---------

1Закон «Об Упаковке»: Параграф 12 Переходного норматива. https://likumi.lv/ta/id/57207-iepakojuma-likums