В делегацию Латвии для участия в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже включены 29 спортсменов из десяти видов спорта и 14 спортивных дисциплин, подтвердил Латвийский Олимпийский комитет (ЛОК) в понедельник, 8 июля.

Из-за отсутствия мужской сборной Латвии по баскетболу на Олимпийских играх в Париже, у Латвии будет наименьшая делегация на летних Олимпийских играх с момента восстановления независимости.

До этого на всех летних Олимпиадах в латвийской делегации было более 30 спортсменов, а самое большое количество было в 1996 году в Атланте и в 2008 году в Пекине — по 47 спортсменов.

Состав нынешней делегации Латвии на Олимпийских играх в Париже:

Мужская сборная Латвии по баскетболу 3x3 (Наурис Миезис, Карлис Ласманис, Францис Лацис, Зигмарс Раимо), Лина Музе-Сирма, Анете Сиетиня, Агате Цауне, Гунта Вайчуле, Рута Кате Ласмане, Патрикс Гаилумс, Гатис Чакшс, Валтерс Крейшс (все - легкая атлетика), Павел Швецов (современное пятиборье), Даниил Бобров, Иева Малюка (оба - плавание), Джея Патрика (прыжки в воду), Томс Скуйиньш, Анастасия Карбонари (оба - шоссейный велоспорт), Мартиньш Блумс (маунтинбайк), Вероника Моника Стуришка, Кристенс Кригерс (оба - BMX суперкросс), Эрнестс Зеболдс (BMX фристайл), Тина Граудиня, Анастасия Самойлова (обе - пляжный волейбол), Алена Остапенко (теннис), Кристапс Неретниекс (конный спорт), Агате Рашмане, Лаурис Страутманис (оба - пулевая стрельба), Ритварс Сухаревс (тяжелая атлетика).

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