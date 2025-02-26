Тренер сборной Латвии по биатлону Брицис подал заявление об увольнении после конфликта с Расторгуевым

Тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис после конфликта с биатлонистом Андреем Расторгуевым подал заявление об увольнении из Олимпийской сборной Латвии (Latvijas Olimpiskā vienība, LOV), сообщает Latvijas Avīze.

Ранее на этой неделе Расторгуев заявил Латвийскому телевидению, что Брицис избил его на чемпионате мира. Брицис подтвердил LETA, что инцидент имел место, но указал на вину Расторгуева.

Как сообщила супруга Брициса Байба Бендика в Instagram, утром в день конфликта Расторгуев заявил, что его лыжи украл представитель сервиса. Команда была озадачена этим, так как лыжи являются собственностью Fischer, а Расторгуев говорил о событиях, которые произошли год назад.

В свою очередь, Расторгуев написал в социальных сетях, что инцидент произошел 20 февраля. В тот день он "получил информацию от свидетеля, который был на месте кражи, видел это и слышал диалог лиц, участвовавших в краже". Расторгуев не обвинял в краже представителей лыжного сервиса сборной, как утверждает Брицис.

Расторгуев заявил, что инцидент произошел уже в коридоре гостиницы, а не в номере Брициса, где в тот момент находился полуторагодовалый сын тренера. Брицис и Бендика утверждают, что тренер защищал свою семью.

Биатлонист также недвусмысленно заявил, что он не будет в составе национальной сборной, если в ней будет Брицис.

Президент Латвийской федерации биатлона (ЛФБ) Каспарс Сакниньш заявил, что федерация пока воздерживается от комментариев до полного расследования обстоятельств инцидента.

Правление ЛФБ потребовало от Расторгуева и Брициса письменного объяснения характера и причин инцидента.

Государственная полиция начала ведомственную проверку в связи с конфликтом.

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