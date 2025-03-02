Расторгуев после драки с тренером успешно прооперирован: "Сломан палец, но не Андрей"

Ведущий латвийский биатлонист Андрей Расторгуев официально подтвердил, что нынешний сезон для него завершен досрочно после операции на руке. Травму спортсмен получил после драки с тренером сборной Латвии Илмаром Брицисом. Инцидент случился во время чемпионата мира в Швейцарии.

Как сообщалось, 36-летний Андрей Растогуев получил травму во время конфликта с 54-летним Илмарсом Брицисом, и спортсмену потребовалась операция на травмированном пальце. Операция была успешно проведена в четверг, 27 февраля.

После операции биатлонист подтвердил в своем профиле в социальной сети Instagram, что сезон-24/25 для него завершен досрочно.

"Сломан палец, но не Андрей. Спасибо всем за поддержку", — сообщил Расторгуев, добавляя, что не сможет тренироваться больше четырех недель.

В этом сезоне в биатлоне осталось провести еще три этапа Кубка мира. Ближайший этап Кубка мира пройдет 6-9 марта в Чехии. Затем этапы примут Словения и Норвегия. Сезон завершится 23 марта.

24 февраля Андрей Расторгуев сообщил Латвийскому телевидению, что между ним и Брицисом во время чемпионата мира возник конфликт, в ходе которого пострадал от тренера. Латвийская Федерация биатлона и Брицис подтвердили факт инцидента, при этом тренер сборной обвинил в конфликте именно спортсмена.

По словам супруги Брициса биатлонистки Байбы Бендики, утром в день конфликта Расторгуев заявил, что представитель сервисной команды украл у него лыжи. Сервисмены были озадачены этим, так как лыжи являются собственностью фирмы Fischer, при этом кража якобы имела место еще год назад.

Со своей стороны, Расторгуев сообщил в соцсетях, что инцидент произошел 20 февраля, потому что именно в тот день он "получил информацию от свидетеля, который был на месте кражи, видел этот факт и слышал диалог причастных к краже". При этом Расторгуев не стал обвинять в краже сервисменов, как утверждает Брицис.

После конфликта с Расторгуевым Илмарс Брицис уже подал заявление об отставке в Латвийский олимпийский союз. Отставка тренера была принята. Оставшуюся часть сезона латвийская команда проведет на Кубке мира без Брициса.

Латвийская федерация биатлон (LBF) проведет дополнительное расследование, чтобы определить, обосновано ли обвинение против тренера Брициса в краже лыж, выдвинутое Адреем Расторгуевым, постановил совет LBF. Обвинения, если они существуют, должны быть разрешены путем предоставления доказательств и фактов в правоохранительные органы, как это предусмотрено латвийским законодательством.

Государственная полиция получила заявление о конфликте между Расторгуевым и Брицисом и начала свое расследование.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !