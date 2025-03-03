В последнюю неделю февраля широкий резонанс в обществе вызвал конфликт между тогдашним главным тренером сборной Латвии по биатлону Илмарсом Брицисом и ведущим биатлонистом Андреем Расторгуевым. Несколько местных биатлонистов рассказали Латвийскому телевидению (LTV), что сообщали о Брицисе и раньше, но президент Латвийской федерации биатлона (ЛФБ) Каспарс Сакниньш это отрицает. Об этом сообщает LSM.lv.

Расторгуев обвинил Брициса в краже лыж, которая якобы произошла год назад, а затем в избиении. В свою очередь, Брицис отрицал свою причастность к краже лыж, но не отрицал применение физической силы, по его словам, для защиты семьи. Бывший тренер заявил, что Расторгуев вел себя агрессивно в его гостиничном номере, где находился полуторагодовалый сын Брициса и Байбы Бендики.

Причиной конфликта стала информация, переданная Расторгуеву очевидцем во время чемпионата мира. По словам чевидца, год назад он видел и слышал, как Брицис обсуждал вопрос о том, чтобы забрать лыжи Расторгуева. Брицис отрицает, что лыжи Расторгуева вообще пропали. В интервью Latvijas Avīze это отрицает и ответственный за инвентарь Рейнис Корсунов.

"Андрей обвинил в пропаже лыж, но есть все доказательства, что ничего подобного не было, я проводил инвентаризацию лыж. Что касается того, что лыжи забрали, то да, такая ситуация была, поскольку когда мы летели на этап Кубка мира в Северной Америке, у нас был минимальный багаж, поэтому лыжи были все вместе, а не в отдельных чехлах. Когда мы возвращались домой, у каждого были свои лыжи - мы их доставали, складывали. Моя работа 24/7 связана с его лыжами, я за них отвечаю", - сказал Корсунов.

Корсунов не ответил на просьбу LTV о комментарии. Расторгуев отметил, что маркировка лыж QR-кодом появилась только в этом году - до этого были только легко отрываеющиеся наклейки и серийные номера, и не все лыжи имели такую маркировку. Расторгуев добавил, что время от времени в сборной пропадает инвентарь, но не часто. Например, в прошлом году бесследно пропали лыжные палки стоимостью почти 500 евро.

Бывший генеральный секретарь ЛФБ Анна Ермолаева отреагировала на конфликт комментарием в социальной сети Facebook, заявив, что Брицис и раньше подозревался в пропаже инвентаря.

В коротком телефонном разговоре с LTV она попросила со всеми дополнительными вопросами обращаться к бывшему президенту ЛФБ Янису Берзиньшу-старшему. LTV не удалось дозвониться до Берзиньша-старшего, однако его сын, бывший биатлонист Янис Берзиньш-младший, сказал, что впервые слышит подобные утверждения и что во время занятий спортом никто ни у кого ничего не крал. Илмарс Брицис отказался комментировать утверждения Ермолаевой.

Физический конфликт между Брицисом и Расторгуевым произошел в гостинице Albula & Julier Hotel. Управляющая гостиницей сообщила LTV, что никто не проинформировал персонал о произошедшем конфликте, и у нее нет информации о его деталях.

Ни один из следственных органов не связался с гостиницей. Во время чемпионата в отеле останавливались только биатлонисты - всего, по словам управляющей, более 100 спортсменов из десяти стран.

LTV известно, что Расторгуев вовремя сообщил ЛФБ о пропаже лыж, но руководство федерации игнорировало его несколько дней. Президент ЛФБ Каспарс Сакниньш отметил, что генеральный секретарь федерации Юрис Пипкалейс лично присутствовал на чемпионате и ежедневно общался с Расторгуевым.

Несколько биатлонистов сборной Латвии подтвердили LTV, что они уже сообщали о Брицисе ранее, указывая на несоответствующее поведение главного тренера в сборной.

Спортсмены обратились как в ЛФБ, так и в Отдел по обеспечению честности в биатлоне международной федерации. Президент ЛФБ Сакниньш отрицает, что от спортсменов были получены жалобы на Брициса. В свою очередь, руководитель Отдела по обеспечению честности в биатлоне Грег Маккенна не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Международный союз биатлонистов подтверждает, что получил заявление от ЛФБ о конфликте между Брицисом и Расторгуевым и потребует объяснений от заинтересованных сторон. Международный союз биатлонистов также заявил, что наказания, если таковые будут, коснутся только конкретных лиц, а не команды в целом. Расторгуев уже объявил о завершении сезона, что может негативно сказаться на общем рейтинге и квоте сборной Латвии на следующий сезон.

Брицис ушел с поста главного тренера сборной. Госполиция начала ведомственную проверку. Хотя конфликт произошел за пределами Латвии, Уголовный закон предусматривает, что если вина человека будет доказана, он должен быть привлечен к ответственности в Латвии. На сайте ЛФБ нет Кодекса этики федерации, который регулировал бы поведение спортсменов и тренеров во время соревнований. Кодекс этики есть у Латвийского олимпийского комитета и является обязательным и для членов сборной по биатлону.

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