В Париже в среду, 28 августа, стартовали XVII летние Паралимпийские игры. Церемония открытия началась в 20.00 по местному времени на Площади Согласия. В параде сборных на Елисейских Полях приняли участие около 4400 атлетов - представители более 180 делегаций со всего мира.

Режиссером шоу, как и в случае с открытием и завершением прошедших ранее Олимпийских игр в Париже, выступил Тома Жолли, хореографические номера поставил Александр Экман. В эфире французской государственной радиостанции RFI Жолли рассказал, что положил в основу церемонии открытия Паралимпиады инклюзивность и пути от разобщенности к согласию в обществе.

Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября. Участвующие в них спортсмены будут бороться за медали в 22 видах спорта.

Атлеты из РФ и РБ на Паралимпиаде

Спортсменам из России и Беларуси было позволено участвовать в Паралимпиаде только в нейтральном статусе из-за санкций, введенных в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Эти атлеты не участвовали в церемонии открытия Игр. Им не разрешается использовать флаги своих стран, а в случае их победы не будет звучать национальный гимн. Агентство ТАСС со ссылкой на Международный паралимпийский комитет сообщало, что к участию в играх допущены 90 россиян и восемь белорусов.

Это решение вызвало критику. Так, президент Немецкого союза спортсменов с ограниченными возможностями (DBS) Фридхельм Юлиус Бойхер заявил, что атлетам из РФ и РБ "не место" на Паралимпиаде. "Если Олимпийские и Паралимпийские игры должны нести послание мира, то спортсменам из страны-агрессора, которая нападает на другую страну и сеет там смерть и разрушения, не должно быть предоставлено возможности соревноваться наряду с украинскими атлетами", - заявил Бойхер.

Крупнейшая сборная беженцев

Кроме того, на этих Паралимпийских играх выступит самая большая за всю историю сборная беженцев. Спортсмены из Ирана, Сирии, Афганистана, Камеруна и других стран посоревнуются в шести видах спорта - легкой атлетике, пауэрлифтинге, тхэквондо, настольном теннисе, триатлоне и гонках на спортивных колясках. Сборная беженцев представляет около 120 миллионов вынужденно перемещенных лиц по всему миру.

Паралимпиада - крупнейшее спортивное событие для людей с ограниченными возможностями. Его основал в 1948 году немецкий невролог Людвиг Гутман, бежавший в Великобританию из нацистской Германии в 1939-м. Соревнования получили официальное название Паралимпийских игр в 1960 году. С тех пор они проводятся каждые четыре года, с 1988-го - в том же месте, что и Олимпиада.

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