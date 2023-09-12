Правительство оценило выступление сборной Латвии на ЧМ по баскетболу в 211 тысяч евро

Правительство выделило Латвийскому баскетбольному союзу (LBS) 211 716 евро за успешное выступление сборной Латвии на чемпионате мира (5-е место).

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В соответствии с Законом о спорте Кабинет министров может присуждать денежные премии за выдающиеся достижения в спорте латвийским спортсменам, их тренерам, спортивным работникам, обслуживающим спортсменов, в том числе спортивным врачам, обслуживающему персоналу и соответствующим спортивным федерациям. Общая сумма призовых оценивается в 106 716 евро.

LBS направил в Министерство образования и науки (МОН) финансовый запрос, в котором сообщил, что правила чемпионата мира с непредвиденным количеством игр и датой окончания турнира "серьезно затруднили" логистику латвийской делегации. Попадание Латвии в топ-8 лучших команд ЧМ продлило пребывание латвийской делегации на турнире и "значительно увеличило" стоимость пути из Манилы в Латвию.

Учитывая большое расстояние от Манилы до Риги, размер делегации и нынешнюю ограниченную доступность авиабилетов, возвращение команды домой, до ОАЭ было организовано несколькими частями и группами, а оставшаяся часть путешествия - по маршруту Дубай- Рига - выполнялся чартерным рейсом национальной авиакомпании airBaltic.

На покрытие расходов по обеспечению участия Латвии в ЧМ-2023 будет выделено 105 тысяч евро.

Сборная Латвии, впервые принимавшая участие в чемпионате мира, смогла занять 5-е место. Команда выиграла 6 матчей из восьми.