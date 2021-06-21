ФОТО: Модель Марта Барчок — самая сексуальная польская болельщица
Foto: Reuters/Scanpix

Во время чемпионата Европы по футболу одной из самых ярких болельщиц является модель Марта Барчок. Польская "Мисс ЕВРО-2016" стартается не пропускать ни одного матча своей команды — она уже посетила Санкт-Петербург и Севилью.

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Польская модель Марта Барчок известна своей любовью к футболу, а чтобы поддержать "бело-красных" Марта позирует для откровенных фотосессий. В 2018 году она пошла дальше и записала песню в поддержку своей национальной сборной. А во время ЧМ-2018 в России официальная "муза" польской сборной не отказала себе в удовольствии даже прокатиться на поезде РЖД.

Впрочем, позирование для фото получается у Марты гораздо лучше. Особенно эффектны ее кадры на фоне футбольных арен, а также в бикини, в нижнем белье и в облегающих нарядах.

На днях Барчок записала в Instagram новое видео. На нем самая сексуальная болельщица сборной Польши показала главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, как надо открывать колу. Ранее Черчесов удивил способом открывания бутылки — при помощи другой бутылки. Его прием вдохновил иностранных болельщиков.

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